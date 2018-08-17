بعد فوز ساحق على السعودية... مصر تكتسح الأرجنتين

وفاز منتخب مصر على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 22-6 في المباراة السادسة له بالمونديال، بعدما استهل مشواره بالخسارة في أولى مبارياته أمام استراليا 11-7.
وكان قد تعادل أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 14-14، وخسر أمام البرازيل بنتيجة 12-8، وهزم أمام مونتينيجرو بنتيجة 21-4.
عاجل — مصر تهزم الارجنتين 22-6 في بطولة العالم للشباب لكرة الماء بالمجر #BREAKING pic.twitter.com/AZJIe9TR2i— Egypt Sports Network (@EgyptSportsNet) August 17, 2018
وحقق المنتخب المصري فوزا ساحقا على نظيره السعودي الأربعاء الماضي بنتيجة 36-1.
وعقب المباراة أبدى رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، استياءه بسبب الخسارة الكبيرة التي تلقاها منتخب الأخضر لكرة الماء.
نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة…
ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية..
أخاف أنكم ناسين الحارس بس!!— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) August 16, 2018
وقال آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة".
وتابع: "ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن، يجب أن يكون في مستوى المسؤولية".
عاجل — مصر تكتسح السعودية 36-1 في بطولة العالم للشباب لكرة الماء بالمجر! #BREAKING pic.twitter.com/cQCagla67T— Egypt Sports Network (@EgyptSportsNet) August 16, 2018
يذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الماء مكون من أشرف منصور، مدير فني المنتخبات الوطنية، وهشام نافع، مدربا عاما، ومحيي صلاح، مدرب مرحلة 2000، وهاني مطر، مدرب مرحلة 2001، ومحمد حسن، مدرب حراس المرمى
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