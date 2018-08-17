بعد فوز ساحق على السعودية... مصر تكتسح الأرجنتين

نجح المنتخب المصري لكرة الماء في تحقيق فوز كاسح على نظيره الأرجنتيني، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة كأس العالم تحت 18 عاما المقامة بالمجر خلال الفترة من 11 إلى 19 أغسطس الجاري.

وفاز منتخب مصر على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 22-6 في المباراة السادسة له بالمونديال، بعدما استهل مشواره بالخسارة في أولى مبارياته أمام استراليا 11-7.

وكان قد تعادل أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 14-14، وخسر أمام البرازيل بنتيجة 12-8، وهزم أمام مونتينيجرو بنتيجة 21-4.

عاجل — مصر تهزم الارجنتين 22-6 في بطولة العالم للشباب لكرة الماء بالمجر #BREAKING pic.twitter.com/AZJIe9TR2i — Egypt Sports Network (@EgyptSportsNet) August 17, 2018

​وحقق المنتخب المصري فوزا ساحقا على نظيره السعودي الأربعاء الماضي بنتيجة 36-1.

وعقب المباراة أبدى رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، استياءه بسبب الخسارة الكبيرة التي تلقاها منتخب الأخضر لكرة الماء.

نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة…

ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية..

أخاف أنكم ناسين الحارس بس!! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) August 16, 2018

​وقال آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة".

وتابع: "ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن، يجب أن يكون في مستوى المسؤولية".

​يذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الماء مكون من أشرف منصور، مدير فني المنتخبات الوطنية، وهشام نافع، مدربا عاما، ومحيي صلاح، مدرب مرحلة 2000، وهاني مطر، مدرب مرحلة 2001، ومحمد حسن، مدرب حراس المرمى