رونالدو يزين قائمة يوفنتوس لمواجهة فيرونا

زين البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد السابق، ولاعب يوفنتوس الحالي، قائمة السيدة العجوز، اليوم الجمعة، لمواجهة كييفو فيرونا، غدا السبت، في أولى جولات الدوري الإيطالي.

وكان ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، كشف خلال المؤتمر الصحفي التقديمي، أن رونالدو سيشارك أساسيا خلال المباراة.



© REUTERS / Brad Penner رسميا... محمد صلاح في القائمة النهائية بجوار رونالدو وميسي

وستكون تلك المباراة الرسمية الأولى لرونالدو مع البيانكونيري ، منذ انضمامه خلال الصيف الجاري.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني في صفقة تاريخية بلغت 105 مليون يورو، وبعقد يمتد لأربع سنوات وبراتب سنوي 30 مليون دولار.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: بنسوليو، بيرين، تشيزني.

الدفاع: كيليني، بن عطية، ساندرو، برزالي، بونوتشي، كانسيلو، روجاني.

الوسط: بيانيتش، خضيرة، ماتويدي، إيمري تشان، بينتانكور.

الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوستا، كوادرادو، ماندزوكتيش، بيرنارديسكي.