رونالدو يزين قائمة يوفنتوس لمواجهة فيرونا

وكان ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، كشف خلال المؤتمر الصحفي التقديمي، أن رونالدو سيشارك أساسيا خلال المباراة.
وانضم رونالدو إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني في صفقة تاريخية بلغت 105 مليون يورو، وبعقد يمتد لأربع سنوات وبراتب سنوي 30 مليون دولار.
وجاءت القائمة على النحو الآتي:
حراسة المرمى: بنسوليو، بيرين، تشيزني.
الدفاع: كيليني، بن عطية، ساندرو، برزالي، بونوتشي، كانسيلو، روجاني.
الوسط: بيانيتش، خضيرة، ماتويدي، إيمري تشان، بينتانكور.
الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوستا، كوادرادو، ماندزوكتيش، بيرنارديسكي.
📝 Verso #ChievoJuve: ecco i convocati di @OfficialAllegri #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/sonChakOLJ— JuventusFC (@juventusfc) ١٧ أغسطس ٢٠١٨
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)