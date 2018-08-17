برشلونة يعلن اعتزال أسطورته

أعلن فريق برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، اعتزال أسطورته وقائده، للعب الاحترافي، لكن مع استمراره كمساعد في الجهاز الفني للفريق.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أعلن نادي "برشلونة" أن "أسطورته وقائده لكرة السلة، خوان كارلوس نافارو، بهذا الشكل كتب نهاية لـ20 عاما امتدت مع الفريق الأول لبرشلونة، ليصبح اللاعب الأهم في تاريخ هذا النادي".



© AFP 2018 / صحيفة تكشف كيف سينهي نادي برشلونة صفقة بوغبا

وكان اللاعب (38 عاما) قد وقع العام الماضي اتفاقا مع النادي لعشر سنوات، قبل أن يقرر بعد التباحث مع الإدارة القيام بعمل آخر داخل فريق السلة

وكانت نية نافارو الشهير بـ"القنبلة"، هي خوض آخر مواسمه (2018-19) والاعتزال بعدها، لكن تبين أن النادي أبلغه في نهاية الموسم الماضي بعدم الاعتماد عليه في المشروع الرياضي المقبل.

وكان نافارو قد لعب بصفوف برشلونة لمدة عقدين، من 1997 وحتى 2007 ومن 2008 وحتى 2018، ولعب بين الفترتين لمدة عام واحد في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق اللاعب المخضرم مع برشلونة إجمالي 35 لقبا ويعد أكثر لاعبيه خوضا للمباريات (560 مباراة)، وأكثر من سجل نقاطا (7 آلاف و353 نقطة)، والأكثر صناعة للنقاط (1361 نقطة)، وأكثر من سجل نقاطا ثلاثية (1014 مرة) بالدوري الإسباني لكرة السلة، بجانب إنجازات أخرى حققها أيضا مع منتخب إسبانيا وعلى المستوى القاري.