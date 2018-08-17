بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

حقق النادي الأهلي فوزا غاليا على نادي الترجي التونسي بنتيجة (1-0)، مساء اليوم الجمعة، ضمن مبارايات الجولة الخامسة للمجموعة الأولي بدوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت في تونس على الملعب الأولمبي برادس.