مورينيو يكشف حقيقة الخلاف مع بوغبا

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، عن حقيقة الخلافات بينه واللاعب الفرنسي بول بوغبا.

وبحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية، قال جوزيه مورينيو، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء برايتون المقرر له الأحد، إن بول بوغبا، سيقود الفريق مجددا أمام برايتون، الأحد المقبل، بالجولة الثانية للبريميرليغ".



© AFP 2018 / مان يونايتد يكشف حقيقة الخلاف بين بوغبا ومورينيو

وأوضح مورينيو،: "بوغبا سيكون قائدًا للفريق في المباراة المقبلة.. أنا سعيد جدا بمستواه حتى الآن".

وحول الأنباء عن تهديده بتغريم بوغبا، قال البرتغالي: "أنا هنا منذ عامين وشهرين، واللاعب الوحيد الذي تم تغريمه، هو مارسيال.. ليس من السهل تغريم اللاعبين هنا، عليكم أن تسألوا بوغبا، أنا لم أسأله".

وأردف: "لا أهتم بما قاله (بوغبا) بعد مباراة ليستر.. أكرر، أنا أريده أن يلعب جيدا، وأن يلعب للفريق والجماهير، وهذا ما يفعله الآن".

واسترسل: "اكتبوا ما تريدون عن بوغبا، اكتبوا ما تريدون عني، لكن رجاء لا تنشروا الأكاذيب، لا تضعوه في موقف، يجعل الناس تعتقد أنه ليس مهذبا ومتعلما، على عكس الحقيقة".

وأكد مورينيو: "لم يدخل بوغبا معي في شجار أبدا، ولم نخض محادثة جدالية محتدمة، كل شيء على ما يرام، ولا توجد مشاكل.. إن كان هدفه هو اللعب، من أجل الفريق والجماهير، فله الحق في تقديم مباراة سيئة، فالجميع يمر بيوم سيئ".