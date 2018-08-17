مورينيو يكشف حقيقة الخلاف مع بوغبا

وبحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية، قال جوزيه مورينيو، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء برايتون المقرر له الأحد، إن بول بوغبا، سيقود الفريق مجددا أمام برايتون، الأحد المقبل، بالجولة الثانية للبريميرليغ".
وحول الأنباء عن تهديده بتغريم بوغبا، قال البرتغالي: "أنا هنا منذ عامين وشهرين، واللاعب الوحيد الذي تم تغريمه، هو مارسيال.. ليس من السهل تغريم اللاعبين هنا، عليكم أن تسألوا بوغبا، أنا لم أسأله".
وأردف: "لا أهتم بما قاله (بوغبا) بعد مباراة ليستر.. أكرر، أنا أريده أن يلعب جيدا، وأن يلعب للفريق والجماهير، وهذا ما يفعله الآن".
واسترسل: "اكتبوا ما تريدون عن بوغبا، اكتبوا ما تريدون عني، لكن رجاء لا تنشروا الأكاذيب، لا تضعوه في موقف، يجعل الناس تعتقد أنه ليس مهذبا ومتعلما، على عكس الحقيقة".
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