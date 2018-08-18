مارادونا يؤيد ميسي في قراره... ويهاجم الاتحاد الأرجنتيني

تعاطف أسطورة الأرجنتين دييغو أرماند مارادونا، مع البرغوث ليونيل ميسي، نجم برشلونة الذي أعلن مؤخرا، الابتعاد عن المنتخب الوطني خلال العام الحالي، خاصة في المباريات الودية.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية قال مارادونا: "أود أن أعطي ميسي مساحة للراحة والتقاط الأنفاس، لأنه يلعب في أوروبا ولا يجب أن يسافر كثيرا من أجل خوض مباراة ودية، خاصة أن الفريق يفوز غالبا معه".



© REUTERS / JON NAZCA ميسي يحقق لقبه الأول كقائد لبرشلونة

وتابع مارادونا: "الاتحاد يقول إنه لا يملك المال رغم تقديم عرض بقيمة 20 مليون لـ(خورخي) سامباولي، فهو بذلك مثل الذي لا يأكل خبزا في منزله، ثم يقدم الحلويات في عيد ميلاد ابنته".

وحول المرشحين لتدريب المنتخب الأرجنتيني، علق مارادونا: "إذا اضطررت للاختيار فسأختار مينوتي، لأن سيميوني لن يأتي حتى لو وضعنا له كل الأموال، كما أن بوكيتينو لن يغادر توتنهام".

كما طالب مارادونا بالاهتمام بالملاعب الأرجنتينية خصوصا في القسم الثاني من الدوري، حيث قال: "نسميه (سوبر ليج) ولدينا فرق تقضي يومين للسفر بالحافلة".