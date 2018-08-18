مارادونا يؤيد ميسي في قراره... ويهاجم الاتحاد الأرجنتيني

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية قال مارادونا: "أود أن أعطي ميسي مساحة للراحة والتقاط الأنفاس، لأنه يلعب في أوروبا ولا يجب أن يسافر كثيرا من أجل خوض مباراة ودية، خاصة أن الفريق يفوز غالبا معه".
وحول المرشحين لتدريب المنتخب الأرجنتيني، علق مارادونا: "إذا اضطررت للاختيار فسأختار مينوتي، لأن سيميوني لن يأتي حتى لو وضعنا له كل الأموال، كما أن بوكيتينو لن يغادر توتنهام".
كما طالب مارادونا بالاهتمام بالملاعب الأرجنتينية خصوصا في القسم الثاني من الدوري، حيث قال: "نسميه (سوبر ليج) ولدينا فرق تقضي يومين للسفر بالحافلة".
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