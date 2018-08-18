فيدرر يواصل التقدم في بطولة الأساتذة

وحسن فيدرر سجله أمام مواطنه السويسري إلى 21 انتصارا مقابل ثلاث هزائم.
وبدأت المباراة في أجواء هادئة لكنها تحولت إلى مواجهة مثيرة عندما فاز فيدرر بالمجموعة الثانية مع دوي صوت البرق بالقرب من الاستاد.
وبينما تفادى فيدرر خروجا مبكرا من البطولة، ودع مصنف آخر المنافسات بعدما خسر خوان مارتن ديل بوترو المصنف الرابع أمام البلجيكي ديفيد جوفين 7-6 و7-6.
وأنهى جوفين المباراة المتكافئة بضربة خلفية ناجحة بالقرب من الخط الخلفي.
ويلتقي اللاعب البلجيكي في الدور قبل النهائي اليوم السبت مع فيدرر بينما تشهد المباراة الأخرى في المربع الذهبي مواجهة بين نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا والكرواتي مارين شيليتش.
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