فيدرر يواصل التقدم في بطولة الأساتذة

واصل روجر فيدرر تفوقه على ستانيسلاس فافرينكا لكنه واجه موقفا صعبا قبل الفوز 6-7 و7-6 و6-2 في دور الثمانية ببطولة سينسناتي للتنس للأساتذة الليلة الماضية.

وحسن فيدرر سجله أمام مواطنه السويسري إلى 21 انتصارا مقابل ثلاث هزائم.

وبدأت المباراة في أجواء هادئة لكنها تحولت إلى مواجهة مثيرة عندما فاز فيدرر بالمجموعة الثانية مع دوي صوت البرق بالقرب من الاستاد.

© REUTERS / SUSANA VERA نادال بطل روما للمرة الثامنة... وينتزع الصدارة من فيدرر

وتوقف اللعب أخيرا بعد نقطتين من بداية المجموعة الثالثة، وكان أداء فيدرر مختلفا تماما بمجرد استئناف اللعب بعد توقف قصير.

وبينما تفادى فيدرر خروجا مبكرا من البطولة، ودع مصنف آخر المنافسات بعدما خسر خوان مارتن ديل بوترو المصنف الرابع أمام البلجيكي ديفيد جوفين 7-6 و7-6.

وأنهى جوفين المباراة المتكافئة بضربة خلفية ناجحة بالقرب من الخط الخلفي.

ويلتقي اللاعب البلجيكي في الدور قبل النهائي اليوم السبت مع فيدرر بينما تشهد المباراة الأخرى في المربع الذهبي مواجهة بين نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا والكرواتي مارين شيليتش.