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16:41 18 أغسطس/ أب 2018
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    فريق ريال مدريد الإسباني بعد فوزه بكأس نهائي دوري أبطال أوروبا على فريق ليفربول الإنجليزي، في أوكرانيا، 26 مايو/أيار 2018

    مدرب ريال مدريد يكشف عن "الأمر الأهم لديه" أكثر من الصفقات الجديدة

    © REUTERS / KAI PFAFFENBACH
    رياضة
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    تجاهل يولن لوبتيجي مدرب ريال مدريد الحديث عن أهداف ناديه المحتملة في سوق الانتقالات قبل المباراة الافتتاحية لبطل اوروبا في الدوري الإسباني أمام خيتافي غدا الأحد، مؤكدا أنه سعيد بما يملكه من لاعبين.

    وقال لوبتيجي في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "في الوقت الحالي نركز على استخراج أفضل ما في التشكيلة التي لدينا، وهي قائمة نحبها ومليئة بالمواهب وسنعمل معها".

    وتابع "نحن معجبون باللاعبين الموجودين معنا وليس لدينا أي شكوك. يمتاز لاعبونا بسلوك رائع وسترى الجماهير فريقا من الموهوبين في ريال مدريد. اللاعبون المهمون هم الذين نمتلكهم بالفعل".

    ولم يتعاقد ريال مدريد مع بديل لهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو عقب بيعه إلى يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو (120.1 مليون دولار)، وتعاقد فقط مع الظهير الأيمن الفارو أودريوزولا والحارس تيبو كورتوا والبرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور (18 عاما).

    السوبر الأوروبي
    © REUTERS / MAXIM SHEMETOV
    بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وأتليتكو في السوبر الأوروبي (4-2)
    وأعار ريال مدريد لاعبين بدلاء مهمين وهم تيو هرنانديز وماتيو كوفاتشيتش إلى ريال سوسيداد وتشيلسي على الترتيب.

    ومع ذلك قال لوبتيجي إن الشيء الأساسي في ذهنه هو بدء الموسم بقوة لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما أنهى ريال مدريد الموسم متأخرا بفارق 17 نقطة عن برشلونة البطل وخلف اتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

    وبدأ ريال مدريد الموسم بالفعل بالخسارة 4-2 أمام اتليتيكو في مباراة كأس السوبر الأوروبية يوم الأربعاء الماضي.

    وأضاف مدرب إسبانيا السابق الذي سيواجه مهمة شاقة عقب عامين ونصف العام من الألقاب بقيادة زين الدين زيدان "يجب أن نركز على مبارياتنا لأن النقاط الثلاث هي نفسها في كل المباريات، لذا علينا أن ندرك أن الموسم يبدأ الآن. أنا معجب حقا بحماس اللاعبين وسعيهم لإعادة اكتشاف أنفسهم بالموهبة التي يملكونها".

    وختم حديثه بالقول "نريد الفوز بالدوري لأنها البطولة التي تقيم عملك اليومي. أكثر ما يهمني التأكد من قدرتنا على المنافسة".

    انظر أيضا:

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    بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وأتليتكو في السوبر الأوروبي (4-2)
    الكلمات الدلالية:
    الليغا, الدوري الإسباني, ريال مدريد, أخبار الرياضة
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