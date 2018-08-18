بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

فاز نادي تشيلسي على نظيره أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أهداف تشيلسي، بدرو رودريغيز (9) وألفارو موراتا (20)، وماركوس ألونسو (81)، فيما أحرز أهداف أرسنال هنريخ مخيتريان (37)، وأليكس أيوبي (41).

ورفع تشيلسي رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي رصيد أرسنال خاليا من النقاط في المسابقة، بعدما خسر مباراته الأولى أمام حامل اللقب مانشستر سيتي.

لم يجر تشيلسي أي تغيير على تشكيلته الأساسية لهذه المباراة، فواصل المدرب ماوريسيو ساري إراحة نجمه البلجيكي إيدن هازارد، الذي وصل إلى معسكر الفريق متأخرا بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018، في الجهة المقابلة، أجرى مدرب أرسنال أوناي إيمري تعيديلين على تشكيلته الأساسية، فشارك أليكس أيوبي مكان أرون رامزي، وناتشو مونريال مكان المصاب أينسلي مايتلاند-نايلز.

