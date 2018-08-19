بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني (3-0)

بدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوز 3-صفر على ألافيس، مساء يوم السبت.

© REUTERS / ALBERT GEA بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وبوكا جونيورز (3-0)

وسجل ميسي الهدف الأول ليكون هو صاحب الهدف رقم 6000 في الليغا في تاريخ برشلونة بعد أن سجل الهدف رقم 5000 في 2009.

وأحرز فيليب كوتينيو الهدف الثاني، ثم اختتم ميسي الأمسية الكتالونية بالثالث في الدقيقة 90+2.

وبهذا الفوز يشارك برشلونة كل من ليفانتي وريال سوسيداد في الصدارة بـ 3 نقاط لكل منهم، فيما يستضيف ريال مدريد منافسه خيتافي، اليوم الأحد.