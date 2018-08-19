بعد رحيل رونالدو... نجم جديد ينضم لثلاثي هجوم ريال مدريد

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمباراته الافتتاحية أمام خيتافي، اليوم الأحد، بمسابقة الدوري الإسباني، والتي تعد المباراة الأولى لمدربه جولين لوبيتيجي، في الليجا كمدير فني للملكي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيعتمد على الثلاثي أسينسيو وبيل وبنزيما (BBA)، لمحاولة تعويض رحيل رونالدو.



© REUTERS / MASSIMO PINCA قبل مباراته الأولى مع يوفنتوس... بيليه يوجه رسالة إلى رونالدو

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس خلال الصيف الجاري مقابل 105 مليون يورو، بعقد يمتد لأربع سنوات وبراتب سنوي 30 مليون يورو.

وكان رونالدو هداف الفريق في آخر 9 مواسم.، كما أنه الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 450 هدفا في كل المسابقات، كما فاز بلقبين للدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع العملاق الإسباني، كما أنه أفضل هداف لريال مدريد في تاريخ الدوري الإسباني، برصيد 309 أهداف، وكذلك أفضل هداف للميرنجي في تاريخ دوري أبطال أوروبا، برصيد 105 أهداف.

وأضافت الصحيفة أن كريستيانو، أصبح من الماضي، وأنه يجب على ريال مدريد إيجاد حل لتعويض أهداف الدون، مشيرة إلى أن إدارة الملكي تعلم جيدا أنه من الصعب جدا العثور على لاعب بإمكانه الوصول إلى أرقام كريستيانو.

وواصلت أنه خلال الموسم التحضيري كان رهان لوبيتيجي واضحا على الثلاثي الهجومي، الذي يتعين عليه حاليا تسجيل أكثر من 50 هدفا خلال الموسم الجديد، لمساعدة الفريق في تعويض الأهداف التي كان يضمنها من جانب النجم البرتغالي.

ونوهت إلى أنه من الأمور التي يعتمد عليها لوبيتيجي هي حرية الحركة، وهو أمر يحبه الثلاثي الهجومي، حيث يشعر كل من بنزيما وبيل بالراحة في البحث عن الكرة في أي جزء من الملعب للسماح لزملائهم بدخول منطقة الجزاء.

وأتمت أن ريال مدريد يسعى لأن يتحول أسينسيو، الذي يجيد اللعب في عدة مراكز إلى هداف، للمساهمة في تعويض رونالدو.