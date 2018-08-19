رقم مميز ينتظر راموس في مباراة اليوم أمام خيتافي

يقود المدافع الإسباني سيرخيو راموس، قائد فريق الكرة بنادي ريال مدريد، اليوم الأحد، الملكي في أولى مباريات الموسم الجديد للدوري الإسباني، وذلك أمام خيتافي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن راموس سيكون على موعد مع رقم مميز له رفقة النادي الملكي، حيث سيبدأ اليوم موسمه الرابع عشر بقميص ريال مدريد.



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وأشارت الصحيفة إلى أن تلك ليست الفترة الأطول للاعب بقميص ريال مدريد، حيث إنه بحاجة للعب 5 مواسم أخرى لتحقيق إنجاز تاريخي بأن يصبح أكثر لاعب خاض مواسم بقميص الميرنجي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن هناك 11 لاعبا يسبقون راموس في عدد المواسم، وهم جوتي وجارسيا ريمون واللذين لعبا 15 موسما، في حين لعب راؤول وكاماتشو وبيري وكاسياس 16 موسما، أما تشيندو وسانتيانا ومانولو سانشيز وخينتو فقضوا 18 موسما، بينما يتصدر ميجيل أنخيل القائمة بـ19 موسما.

واختتمت الصحيفة، أنه في الواقع أن راموس يبلغ من العمر 32 عاما لذا عليه البقاء في ريال مدريد حتى يبلغ 37 عاما، ليحقق هذا الإنجاز.

وحصد راموس مع ريال مدريد العديد من الألقاب خلال فترة تواجده بالنادي الملكي، حيث توج بـ 4 بطولات لدوري أبطال أوروبا، ودرعين للدوري الإسباني.

كما أنه استطاع أن يترك بصمته كمدافع هداف مع النادي الملكي، وكذلك يعتبر الأكثر حصدا للبطاقات الحمراء بالدوري الإسباني.