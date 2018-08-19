بالفيديو.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وهيديرسفيلد (6-1)

فاز نادي مانشستر سيتي على نظيره هيدير سفيلد تاون بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على استاد الاتحاد، بالجولة الثانية من البريميرليغ.

أحرز أهداف مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو ثلاثة أهداف في الدقائق "25، 35، 75"، غابرييل خيسوس في الدقيقة "31"، ودافيد سلفا في الدقيقة "48"، وتيرينس كونغولو في الدقيقة "84" بهدف عكسي في مرماه.

وشارك اللاعب الدولي المصري رمضان صبحي في الدقيقة 84 من عمر المباراة بديلا لستيف موتي، ولكنه لم يستطع تعديل النتيجة لصالح فريقه هيديرسفيلد تاون.

ويتصدر السيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط بعدما فاز في المباراة الماضية على أرسنال يهدفين دون رد، ليخطو المدرب بيب غوارديولا بفريقه بثبات نحو الحفاظ على لقبه.

