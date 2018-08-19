بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يوناتيد وبرايتون في الدوري الإنجليزي (3-2)

تلقى مانشستر يونايتد الخسارة في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي أمام برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أحرز ثلاثية برايتون بثلاثية جلين موراي وشين دوفي وباسكال جروث في الدقائق 25 و27 و44، بينما سجل ثنائية يونايتد لوكاكو وبوغبا في الدقيقتين 34 و95.

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن برايتون الـ11.