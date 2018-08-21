بنات الهوى يستدرجن لاعبي منتخب آسيوي

تستضيف العاصمة الإندونيسية جاكرتا ومدينة باليمبانج دورة الألعاب الآسيوية الـ18، وتورط أربعة من لاعبي منتخب كرة السلة الياباني المشارك في الدورة مع بنات الهوى، ما تسبب بطرد اللاعبين من البطولة. بحسب بيان اللجنة الأولمبية اليابانية.

وصرح رئيس البعثة اليابانية إلى الدورة ياسوهيرو ياماشيتا: "أشعر بالعار. نتقدم بخالص الاعتذار، ونعتزم إعطاء الرياضيين نصائح مفصلة من الآن وصاعدا"، وفقا لموقع "عاجل".

© Sputnik . Mikhail Serbin مهاجم اليابان موتو على أعتاب الانتقال إلى نيوكاسل

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الياباني لكرة السلة يوكو ميتسويا في بيان: "أتقدم بالاعتذار إلى الشعب الياباني، وإلى اللجنة الأولمبية اليابانية وجميع الذين يدعمون كرة السلة اليابانية عن هذا الحادث المؤسف".

وأضاف ميتسويا: "سنتخذ العقوبة المناسبة بحق اللاعبين الأربعة بعد اطلاعنا على كافة التفاصيل الخاصة بالقضية. نحن بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لضمان عدم تكرار هذا النوع من الفضائح".

يشار إلى أن لاعبو كرة السلة الأربعة (يويا ناجايوشي، وتاكويا هاشيموتو، وتاكوما ساتو، وكيتا إيمامورا) تناولوا العشاء في جاكرتا بعد مغادرتهم القرية الأوليمبية الخاصة بإقامة الرياضيين المشاركين في الألعاب بوسط العاصمة الإندونيسية، وتوجهوا — حسب ياماشيتا — إلى أحد الفنادق للقاء فتيات يعملن كبائعات هوى، بعد إرشادات من أشخاص في الشارع.