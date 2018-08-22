آلان شيرر: هذا اللاعب هو الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي

واعتبر شيرر أن الأرجنتيني وهداف مانشستر سيتي، سيرخيو أغويرو، هو الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية فإن شيرر قال: "سيرخيو سجل تسعة هاتريك الآن ويتخلف عني باثنين فقط".
وأضاف: "هو المحترف الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مهاجم بلا نقاط ضعف، لم أره أبدا في مثل هذا المستوى منذ وصوله".
يذكر أن أغويرو ساهم في قيادة فريقه في التغلب على هدرسفيلد الأحد الماضي بعد تسجيله ثلاثية.
وكان الأرجنتيني قد انضم لصفوف ناديه الإنجليزي بصفقة وصلت إلى 37 مليون جنيه أسترليني، ويعتبر الهداف التاريخي لناديه.
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