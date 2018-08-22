كبرى الأندية الأوروبية تهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى (صور)

وجهت العديد من الأندية الأوروبية الشهيرة التهنئة للمسلمين حول العالم بمناسبة قدوم عيد الأضحى، متمنية أطيب الأماني.

بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مانشستر سيتي توجه بالتهنئة في تغريدة له على صفحته الخاصة على "تويتر".

جاء فيها: "نادي مانشستر سيتي يهنئكم بعيد الأضحى المبارك.. كل عام وأنتم بخير".

نادي مانشستر سيتي يهنئكم بعيد الأضحى المبارك.. كل عام وأنتم بخير pic.twitter.com/Iw5PQ0t9ZN — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

كذلك وجه نادي إيه سي ميلان الإيطالي التهنئة متمنيا لجميع الذين يحتفلون عيدا مباركا.

ولم يدع نادي العاصمة الإيطالية روما العيد يمر دون معايدة أنصاره في الوطن العربي و الإسلامي، قائلا: "جميع العاملين في نادي روما يتمنون لجماهيرنا في الوطن العربي والإسلامي عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. ❤️ 🎉🎈 #عيد_الأضحى".

جميع العاملين في نادي روما يتمنون لجماهيرنا في الوطن العربي والإسلامي عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. ❤️ 🎉🎈 #عيد_الأضحى pic.twitter.com/sqJ5UqcmGt — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

كما وجه نادي ليفربول الإنجليزي التهنئة لجميع المحتفلين بتغريدة جاء فيها: "#عيد_أضحي_مبارك لكل عشاق الريدز.❤️ نتمنى لكم أوقاتاً سعيدة مليئة بالفرحة والخير أينما كنتم. 🔴🙌".

#عيد_أضحي_مبارك لكل عشاق الريدز.❤️

نتمنى لكم أوقاتاً سعيدة مليئة بالفرحة والخير أينما كنتم. 🔴🙌 pic.twitter.com/vS3pQkIlW8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

من جانبه هنأ نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بمناسبة عيد الأضحى قائلا: "نادي #باريس_سان_جيرمان يهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحی المبارك! 🎉 كل عام وأنتم بخير! 🙏🏻".

نادي #باريس_سان_جيرمان يهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحی المبارك! 🎉



كل عام وأنتم بخير! 🙏🏻 pic.twitter.com/DUGUlAjEQ8 — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

من جانبه وجه نادي يوفنتوس الإيطالي التهنئة بصورة ضمت كلا من المهدي بنعطية وايمري تشان وميرالم بيانيتش.

عيد مبارك على جميع جماهير يوفنتوس! 🏴🏳️🏴🏳️🏴

كل عام وأنتم بخير. 🐏🎉🎊 pic.twitter.com/fh3zjGP006 — JuventusFC (@Juventusfcar) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

كما وهنأ نادي انتر ميلان بقدوم عيد الأضحى.

نادي الإنتر يهنئ الأمة الإسلامية بحلول #عيد_الأضحى. كل عام وأنتم بخير!#FCIM 💙🖤 pic.twitter.com/AS2xzztPNZ — إنتر (@Inter_ar) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

وقام نادي بارين ميونيخ الألماني بتوجيه التهنئة متمنيا أضحى مبارك.

هلالك هلّ لعينينا 🎶 فرحنا له وغنينا

و قلنا السعد حا يجينا 🎶 على قدومك يا ليلة العيد



نادي بايرن ميونخ يتمنى لكل جماهيره عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. ❤️ 🎉🎈 #عيد_الأضحى pic.twitter.com/a1IVAhm1l0 — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

كذلك قام النادي الملكي ريال مدريد بتوجيه التهنئة ، قائلا "نادي ⁧#ريال_مدريد⁩ يهنيء الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير! #عيد_الأضحى_المبارك".