كبرى الأندية الأوروبية تهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى (صور)

بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مانشستر سيتي توجه بالتهنئة في تغريدة له على صفحته الخاصة على "تويتر".
جاء فيها: "نادي مانشستر سيتي يهنئكم بعيد الأضحى المبارك.. كل عام وأنتم بخير".
نادي مانشستر سيتي يهنئكم بعيد الأضحى المبارك.. كل عام وأنتم بخير pic.twitter.com/Iw5PQ0t9ZN— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨
كذلك وجه نادي إيه سي ميلان الإيطالي التهنئة متمنيا لجميع الذين يحتفلون عيدا مباركا.
Wishing #EidMubarak to all those who are celebrating #EidAlAdha today! pic.twitter.com/dcwKhpY9aK— AC Milan (@acmilan) ٢١ أغسطس ٢٠١٨
ولم يدع نادي العاصمة الإيطالية روما العيد يمر دون معايدة أنصاره في الوطن العربي و الإسلامي، قائلا: "جميع العاملين في نادي روما يتمنون لجماهيرنا في الوطن العربي والإسلامي عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. ❤️ 🎉🎈 #عيد_الأضحى".
جميع العاملين في نادي روما يتمنون لجماهيرنا في الوطن العربي والإسلامي عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. ❤️ 🎉🎈 #عيد_الأضحى pic.twitter.com/sqJ5UqcmGt— اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨
كما وجه نادي ليفربول الإنجليزي التهنئة لجميع المحتفلين بتغريدة جاء فيها: "#عيد_أضحي_مبارك لكل عشاق الريدز.❤️ نتمنى لكم أوقاتاً سعيدة مليئة بالفرحة والخير أينما كنتم. 🔴🙌".
#عيد_أضحي_مبارك لكل عشاق الريدز.❤️— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨
نتمنى لكم أوقاتاً سعيدة مليئة بالفرحة والخير أينما كنتم. 🔴🙌 pic.twitter.com/vS3pQkIlW8
من جانبه هنأ نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بمناسبة عيد الأضحى قائلا: "نادي #باريس_سان_جيرمان يهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحی المبارك! 🎉 كل عام وأنتم بخير! 🙏🏻".
نادي #باريس_سان_جيرمان يهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحی المبارك! 🎉— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) ٢١ أغسطس ٢٠١٨
كل عام وأنتم بخير! 🙏🏻 pic.twitter.com/DUGUlAjEQ8
من جانبه وجه نادي يوفنتوس الإيطالي التهنئة بصورة ضمت كلا من المهدي بنعطية وايمري تشان وميرالم بيانيتش.
عيد مبارك على جميع جماهير يوفنتوس! 🏴🏳️🏴🏳️🏴— JuventusFC (@Juventusfcar) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨
كل عام وأنتم بخير. 🐏🎉🎊 pic.twitter.com/fh3zjGP006
كما وهنأ نادي انتر ميلان بقدوم عيد الأضحى.
نادي الإنتر يهنئ الأمة الإسلامية بحلول #عيد_الأضحى. كل عام وأنتم بخير!#FCIM 💙🖤 pic.twitter.com/AS2xzztPNZ— إنتر (@Inter_ar) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨
وقام نادي بارين ميونيخ الألماني بتوجيه التهنئة متمنيا أضحى مبارك.
هلالك هلّ لعينينا 🎶 فرحنا له وغنينا— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨
و قلنا السعد حا يجينا 🎶 على قدومك يا ليلة العيد
نادي بايرن ميونخ يتمنى لكل جماهيره عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. ❤️ 🎉🎈 #عيد_الأضحى pic.twitter.com/a1IVAhm1l0
كذلك قام النادي الملكي ريال مدريد بتوجيه التهنئة ، قائلا "نادي #ريال_مدريد يهنيء الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير! #عيد_الأضحى_المبارك".
نادي #ريال_مدريد يهنيء الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير! #عيد_الأضحى_المبارك— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) ٢١ أغسطس ٢٠١٨
#EidAlAdha #EidMubarak pic.twitter.com/quhsAEpUyo
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