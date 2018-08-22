تعرف على قائمة الرياضيات الاعلى أجرا لعام 2018 بحسب "فوربس" (بالصور)

شهدت القائمة سيطرة كبيرة للاعبات التنس، حيث احتلت لاعبة التنس الأمريكية، سيرينا ويليامز، صدارة القائمة بمجمل أرباح وصل الى 18,1 مليون دولار.

توزعت على 62 ألف دولار من جوائز البطولات التي فازت بها بالإضافة لـ18 مليون دولار كقيمة إعلانية ودعائية.

حيث أطلقت اللاعبة مجموعة أزيائها التي حملت أسمها "سيرينا" في مايو/أيار، حيث جمعت بين علامتي HSN و Nike، في مجموعة تضم فساتين وسترات وملابس للشابات.

© AP Photo / Evan Agostini لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز

وحلت ثانيا لاعبة التنس الدنماركية، كارولين فوزنياكي، بإجمالي أرباح وصل لـ13 مليون دولار توزع على 7 ملايين دولار كجوائز من بطولات شاركت فيها و6 ملايين من حملات إعلانية و دعائية.

وتعتبر شركات أديداس، رولكس، أوسانا من الشركات الراعية للاعبة والتي تمثل وجهها التجاري.

© AP Photo / Evan Agostini لاعبة التنس الدنماركية كارولين فوزنياكي

الأمريكية سلون ستيفنز، جاءت ثالثة في القائمة بمجمل أرباح وصل لـ11,2 مليون دولار، توزعت على 5,7 مليون دولار كجوائز و5,5 مليون من الشركات الراعية لها.

© AP Photo / Jordan Strauss لاعبة التنس الأمريكية سلون ستيفنز

واحتلت لاعبة التنس الإسبانية صاحبة الأصول الفنزويلية، غاربيني موغوروزا، المرتبة الرابعة وبمبلغ وصل الى 11 مليون دولار، توزع مناصفة مابين جوائز وحملات إعلانية.

© AFP 2018 / Ben Stansall لاعبة التنس الإسبانية غاربيني موغوروزا

الروسية ماريا شارابوفا حلت خامسا بمبلغ وصل لـ10,5 مليون دولار، كان نصيب الأسد من هذا المبلغ للحملات الإعلانية وبمبلغ وصل الى 9,5 مليون دولار.

© AP Photo / Charles Sykes لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا

فينيوس ويليامز جاءت سادسة وبمجمل أرباح وصل الى 10,2 مليون دولار، وكان القسم الأكبر من المبلغ من الحملات الإعلانية وبمبلغ وصل الى 6 ملايين دولار.

© AFP 2018 / Karim Jaafar لاعبة التنس الأمريكية فينوس ويليامز

واستطاعت لاعبة الريشة الطائرة الهندية، سيندهي، من الدخول في قائمة العشرة ومنافسة لاعبات كرة التنس لتحتل المرتبة السابعة في القائمة بمبلغ وصل لـ 8,5 مليون دولار، كان فيه القسم الأعظم من من الحملات الإعلانية بمبلغ وصل إلى 8 ملايين دولار.

© AFP 2018 / Noah Seelam لاعبة الريشة الطائرة الهندية سيندهي

وجاءت لاعبة التنس الرومانية، سيمونا هاليب، في المرتبة الثامنة بمبلغ وصل إلى 7,7 مليون دولار.

© AFP 2018 / Eric Feferberg لاعبة التنس الرومانية سيمونا هاليب

واحتلت سائقة سباقات الفورمولا 1 الأمريكية، دانيكا باتريك، المركز التاسع في القائمة بمبلغ وصل لـ7,5 مليون دولار.

© AFP 2018 / Stan Honda سائقة سباقات الفورمولا 1 الأمريكية دانيكا باتريك

وتذيلت القائمة في المرتبة العاشرة لاعبة التنس الألمانية، أنجليك كيربر، بمبلغ وصل لـ7 ملايين دولار.