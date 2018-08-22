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14:26 22 أغسطس/ أب 2018
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    سيرينا ويليامز

    تعرف على قائمة الرياضيات الاعلى أجرا لعام 2018 بحسب "فوربس" (بالصور)

    © RIA Novosti . Anton Denisov
    رياضة
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    نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمة بالرياضيات الأعلى أجرا لعام 2018.

    شهدت القائمة سيطرة كبيرة للاعبات التنس، حيث احتلت لاعبة التنس الأمريكية، سيرينا ويليامز، صدارة القائمة بمجمل أرباح وصل الى 18,1 مليون دولار.

    توزعت على 62 ألف دولار من جوائز البطولات التي فازت بها بالإضافة لـ18 مليون دولار كقيمة إعلانية ودعائية.

    حيث أطلقت اللاعبة مجموعة أزيائها التي حملت أسمها "سيرينا" في مايو/أيار، حيث جمعت بين علامتي HSN و Nike، في مجموعة تضم فساتين وسترات وملابس للشابات.

    لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز
    © AP Photo / Evan Agostini
    لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز

    وحلت ثانيا لاعبة التنس الدنماركية، كارولين فوزنياكي، بإجمالي أرباح وصل لـ13 مليون دولار توزع على 7 ملايين دولار كجوائز من بطولات شاركت فيها و6 ملايين من حملات إعلانية و دعائية.

    وتعتبر شركات أديداس، رولكس، أوسانا من الشركات الراعية للاعبة والتي تمثل وجهها التجاري.

    لاعبة التنس الدنماركية كارولين فوزنياكي
    © AP Photo / Evan Agostini
    لاعبة التنس الدنماركية كارولين فوزنياكي

    الأمريكية سلون ستيفنز، جاءت ثالثة في القائمة بمجمل أرباح وصل لـ11,2 مليون دولار، توزعت على 5,7 مليون دولار كجوائز و5,5 مليون من الشركات الراعية لها.

    لاعبة التنس الأمريكية سلون ستيفنز
    © AP Photo / Jordan Strauss
    لاعبة التنس الأمريكية سلون ستيفنز

    واحتلت لاعبة التنس الإسبانية صاحبة الأصول الفنزويلية، غاربيني موغوروزا، المرتبة الرابعة وبمبلغ وصل الى 11 مليون دولار، توزع مناصفة مابين جوائز وحملات إعلانية.

    لاعبة التنس الإسبانية غاربيني موغوروزا
    © AFP 2018 / Ben Stansall
    لاعبة التنس الإسبانية غاربيني موغوروزا

    الروسية ماريا شارابوفا حلت خامسا بمبلغ وصل لـ10,5 مليون دولار، كان نصيب الأسد من هذا المبلغ للحملات الإعلانية وبمبلغ وصل الى 9,5 مليون دولار.

    لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا
    © AP Photo / Charles Sykes
    لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا

    فينيوس ويليامز جاءت سادسة وبمجمل أرباح وصل الى 10,2 مليون دولار، وكان القسم الأكبر من المبلغ من الحملات الإعلانية وبمبلغ وصل الى 6 ملايين دولار.

    لاعبة التنس الأمريكية فينوس ويليامز
    © AFP 2018 / Karim Jaafar
    لاعبة التنس الأمريكية فينوس ويليامز

    واستطاعت لاعبة الريشة الطائرة الهندية، سيندهي، من الدخول في قائمة العشرة ومنافسة لاعبات كرة التنس لتحتل المرتبة السابعة في القائمة بمبلغ وصل لـ 8,5 مليون دولار، كان فيه القسم الأعظم من من الحملات الإعلانية بمبلغ وصل إلى 8 ملايين دولار.

    لاعبة الريشة الطائرة الهندية سيندهي
    © AFP 2018 / Noah Seelam
    لاعبة الريشة الطائرة الهندية سيندهي

    وجاءت لاعبة التنس الرومانية، سيمونا هاليب، في المرتبة الثامنة بمبلغ وصل إلى 7,7 مليون دولار.

    لاعبة التنس الرومانية سيمونا هاليب
    © AFP 2018 / Eric Feferberg
    لاعبة التنس الرومانية سيمونا هاليب

    واحتلت سائقة سباقات الفورمولا 1 الأمريكية، دانيكا باتريك، المركز التاسع في القائمة بمبلغ وصل لـ7,5 مليون دولار.

    سائقة سباقات الفورمولا 1 الأمريكية دانيكا باتريك
    © AFP 2018 / Stan Honda
    سائقة سباقات الفورمولا 1 الأمريكية دانيكا باتريك

    وتذيلت القائمة في المرتبة العاشرة لاعبة التنس الألمانية، أنجليك كيربر، بمبلغ وصل لـ7 ملايين دولار.

    لاعبة التنس الألمانية أنجليك كيربر
    © AFP 2018 / Thomas Kienzle
    لاعبة التنس الألمانية أنجليك كيربر

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