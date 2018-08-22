مستوحى من سجادة... الكشف عن سر قميص فريق "روستوف" الجديد (صور+ فيديو)

ولكن، ما هو السبب الذي دفع النادي لتصميم قميصه بهذا الشكل؟
تقرير صحفي روسي سرد القصة وكشف السر، وهو أن الأمر بدأ حينما خسر "روستوف" على ملعبه في إحدى المباريات.
وهي الخسارة التي دفعت أحد مشجعي الفريق لاصطحاب سجادته معه إلى الملعب، لاعتقاده أنها تجلب الفأل الحسن.
🔥🔥🔥🔥🔥— Football Club Rostov (@rostovfc) August 21, 2018
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وكانت المفاجأة! وهي فوز "روستوف" بأربعة أهداف دون رد.
وانتشرت صورة المشجع وسجادته في المدرجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتقوم إدارة النادي بدعوة المشجع لحضور تدريب الفريق.
This mans carpet has become a lucky omen for Rostov as he took it to the stadium and his side won 4-0. 🇷🇺👀— Football Tweet (@Football__Tweet) August 22, 2018
He's set to bring it with him to Rostov's next game at Arsenal Tula on Friday. 😎
Only in Russia. 😂 pic.twitter.com/sBX5B1BKDz
ويبدو أن الاعتقاد بالفأل الحسن انتشر بشدة داخل النادي، حتى دفعه لإصدار قميصه الرابع بشكل مستوحى من تصميم السجادة.
ويمكن للجماهير شراء القميص المثير للاهتمام، مقابل 37 دولار أمريكي.
Yesterday, after Rostov scored their opening goal, two fans were pictured celebrating with a rug. pic.twitter.com/ATOMe5lQA1— David Sansun (@RFN_David) August 20, 2018
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