تركي آل الشيخ يعلن عن "أغلى صفقة في تاريخ مصر"

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن صفقة مدوية ستتم في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

قال تركي آل الشيخ عبر صفحته على موقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "في يناير سيتم التعاقد مع نجم كبير. إضافة مهمة للدوري المصري وأغلى صفقة في تاريخه".

وأضاف "الصفقة ستكسر رقم كينو — لاعب بيراميدز — في الحجم ومبلغ الصفقة".

ويعد البرازيلي كينو الصفقة الأجنبية الأولى التي أعلنها نادي بيراميدز، وانضم له من بالميراس البرازيلي مسجلا هدفا في ثلاث مباريات بالدوري المصري إلى الآن.

وكشفت تقارير صحفية برازيلية وقت إبرام الصفقة، أن سعر كينو بلغ عشرة ملايين دولار.

ويمتلك بيرامدز في جعبته سبع نقاط من فوزين وتعادل، محتلا المركز الثاني.