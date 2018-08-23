رغم حظر محمد بن سلمان..سعوديون يرغبون بشراء نادي إيطالي

يدرس ماسيمو فيريرو، رئيس نادي سامبدوريا الإيطالي لكرة القدم، إمكانية بيع النادي لمقربين من رئيس نادي الاتحاد السعودي.

فبحسب موقع "Football Italia" الإيطالي فإن رجال أعمال مقربين من رئاسة نادي الاتحاد السعودي أبدوا إهتمامهم بشراء النادي الإيطالي.

يذكر أن فيريرو قام بشراء النادي في صيف 2014، بعد أن قام بتسديد ديون النادي المستحقة، التي بلغت 15 مليون يورو.

ويعاني فيريرو، الذي يمارس أيضا مهنة إنتاج الأفلام، من ضائقة مالية وتم منحه مهلة لغاية 15 أكتوبر/تشرين الأول لتوفير الأموال اللازمة لمنع خسارته لسينما "أدريانو" في العاصمة الإيطالية روما.

وبحسب الموقع الإيطالي فإن سعر النادي يتراوح مابين 180 إلى 200 مليون يورو.

هذا ويقوم والتر ساباتيني، المدير الرياضي السابق لنادي روما وإنتر ميلان بدور المفاوض على عملية البيع.

و يشغل ساباتيني منصبا إداريا في النادي السعودي، بعدما تعاقد معه مؤخرا بحسب ما نشر الموقع الإيطالي.

وأضاف الموقع بأن عائقا وحيدا يتمثل أمام رغبة السعوديين الراغبين بشراء النادي الإيطالي، وهو الحظر الذي فرضه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لوقف استثمار الأموال السعودية في الخارج بحسب الموقع.