نادي الأمراء يرغب بخطف لاعب برشلونة بعرض مغر

فبحسب الصحيفة الإسبانية فإن نادي الأمراء على استعداد لدفع 90 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي النادي الباريسي يحاولون إقناع اللاعب بالانتقال، وذلك بإغرائه براتب مرتفع، ليغادر النادي الإسباني.

© REUTERS / Albert Gea برشلونة يعلن اعتزال أسطورته

في الوقت الذي يرفض فيه النادي الإسباني التفريط بلاعبه الكرواتي أو حتى الدخول بمفاوضات من أجل بيعه، وحدد برشلونة قيمة الشرط الجزائي لبيع اللاعب بـ125 مليون يورو.

هذا وقدم راكيتيش مستويات جيدة في كأس العالم مع كرواتيا كما أنّه من أبرز اللاعبين الذي يعتمد عليهم إيرنستو فالفيردي مع البلوجرانا.