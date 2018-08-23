يويفا يستخدم تكنولوجيا الـ "VAR" في دوري أبطال أوروبا

يعتزم الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" الإعلان عن تطبيق "تقنية الفيديو" أو ماتعرف باسم "VAR"، في دوري أبطال أوروبا.

وأثبتت "تقنية الفيديو" نجاحها بشكل كبير في بطولة كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في روسيا، وذلك في الحد من الأخطاء التحكيمية.

من جانبها أكدت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن نجاح التقنية سيدفع "يويفا" لإدخالها في مباريات دوري الأبطال بداية من الدور الربع النهائي.

ويتمثل العائق الأكبر لعدم تفعيل هذه التقنية في دوري المجموعات من ذات البطولة، وذلك لمحدودية الإمكانيات لبعض الأماكن وعدم جاهزيتها فنيا بالإضافة لإقامة 8 مباريات بنفس التوقيت.

الأمر الذي يخلق بعض الصعوبات لبعض الملاعب ويحملها عبئا ماليا جديدا.

هذا ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي لاستخدام التقنية، يوم الخميس القادم، في الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية.