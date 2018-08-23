سوريا تبلغ ربع النهائي في أسياد 2018 بعد الفوز على المنتخب الفلسطيني (فيديو)

تأهل منتخب سوريا إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم للرجال بفوزه على المنتخب الفلسطيني بهدف نظيف، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، في دور الستة عشر ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثامن عشرة في إندونيسيا.

ونجح المنتخب الأولمبي السوري، بقيادة مدربه مهند الفقير، في حجز مقعده في ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية المقامة في إندونيسيا،

بعد الفوز على نظيره الفلسطيني بهدف نظيف سجله أحمد أشقر في الدقيقة 72، من اللقاء الذي جمعهما في ثمن النهائي.

واتسمت المواجهة بأنها كانت متكافئة، ولعب المنتخبان بحذر شديد دون أي مغامرة هجومية خوفا من هدف مباغت.

وأنقذت العارضة المنتخب السوري من هدف التعادل في الوقت القاتل حين سدد مهاجم المنتخب الفلسطيني كرة من مسافة بعيدة.

هذا و سيواجه المنتخب السوري في الدور الربع النهائي الفائز من لقاء البحرين وفييتنام.