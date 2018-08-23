تعليق "مستفز" من رونالدو على قرار رحيله من ريال مدريد

أطلق النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول تعليق على قرار رحيله من ريال مدريد الإسباني.

وجاءت تعليقات رونالدو في تصريحات لراديو "دي أيه زد إن" التابعة لنادي يوفينتوس، ونقلتها صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

© REUTERS / KAI PFAFFENBACH بعد رحيل رونالدو... نجم جديد ينضم لثلاثي هجوم ريال مدريد

وقال رونالدو عن قرار رحيله عن ريال مدريد: "كان قرارا سهلا لم يأخذ مني الكثير من الوقت".

وانضم رونالدو (33 عاما) إلى يوفنتوس الشهر الماضي بعقد يمتد لأربعة مواسم، لينهي فترة في إسبانيا شهدت إحراز لقبين في الدوري وأربعة في دوري أبطال أوروبا مع النادي الملكي.

وتابع رونالدو في تصريحات التي وصفتها مواقع التواصل بأنها مستفزة: "كان قرارا سهلا (الرحيل عن ريال مدريد)، ما حققته في مدريد كان مذهلا، فزت بكل شيء وعائلتي تعيش هناك لكنه أصبح جزءا من الماضي".

ومضى "التفاصيل الصغيرة هي ما تصنع الفارق دوما، وما رأيته في الملعب ساعد على اتخاذ القرار، رغم أن الجماهير كانت تصفق دوما لي".

Cristiano Ronaldo: Leaving Real Madrid was an easy decision https://t.co/umXTv8TxxS pic.twitter.com/cyTD2b4NHm — Indy Football (@IndyFootball) August 23, 2018

واستطرد

أحاول أن اكتب حاليا سطور قصة جديدة مع هذا النادي (يوفنتوس)، أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا وسنفعل كل ما في وسعنا من أجل هذا.