رئيس نادي الهلال السعودي يعلن حسم صفقة المهاجم غوميز

وأعلن الجابر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "إلى ما قبل دخوله المستشفى (آل الشيخ) كان يتابع ويدعم لحظة بلحظة وتكلم شخصيا مع الوكيل حتى حسمت الصفقة وأصبح غوميز هلاليا".
ويذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة، يعاني من وعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.
إلى ما قبل دخوله المستشفى؛ كان يتابع ويدعم لحظة بلحظة وتكلم شخصيا مع الوكيل حتى حُسمت الصفقة وأصبح #غوميز_هلالي— سامي الجابر (@SamiAlJaber) August 23, 2018
الامتنان والشكر والتقدير باسمي وباسم جميع الهلاليين لمعالي المستشار تركي آل الشيخ تسبقها الدعوات للمولى عزوجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويلبسه ثياب الصحة والعافية
ولم يعلن النادي بعد قيمة الصفقة أو مدة التعاقد مع المهاجم البالغ عمره 33 عاما، الذي خاض 33 مع الفريق التركي الموسم الماضي في كافة المسابقات.
كما توج الهلال بلقب كأس السوبر السعودية يوم السبت الماضي، بعد فوزه على "الاتحاد" 2-1 في لندن في افتتاح مباريات الموسم الجديد.
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