رئيس نادي الهلال السعودي يعلن حسم صفقة المهاجم غوميز

كشف سامي الجابر، رئيس نادي "الهلال"، حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، حسم صفقة المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز من "غلطة سراي" التركي، اليوم الخميس.

وأعلن الجابر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "إلى ما قبل دخوله المستشفى (آل الشيخ) كان يتابع ويدعم لحظة بلحظة وتكلم شخصيا مع الوكيل حتى حسمت الصفقة وأصبح غوميز هلاليا".

ويذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة، يعاني من وعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

إلى ما قبل دخوله المستشفى؛ كان يتابع ويدعم لحظة بلحظة وتكلم شخصيا مع الوكيل حتى حُسمت الصفقة وأصبح #غوميز_هلالي

الامتنان والشكر والتقدير باسمي وباسم جميع الهلاليين لمعالي المستشار تركي آل الشيخ تسبقها الدعوات للمولى عزوجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويلبسه ثياب الصحة والعافية — سامي الجابر (@SamiAlJaber) August 23, 2018

​ولم يعلن النادي بعد قيمة الصفقة أو مدة التعاقد مع المهاجم البالغ عمره 33 عاما، الذي خاض 33 مع الفريق التركي الموسم الماضي في كافة المسابقات.

كما توج الهلال بلقب كأس السوبر السعودية يوم السبت الماضي، بعد فوزه على "الاتحاد" 2-1 في لندن في افتتاح مباريات الموسم الجديد.