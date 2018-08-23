بعد قرار "أمريكا"... ثورة في أندية الدوري الإسباني

غضب عارم يجتاح أندية كرة القدم الإسبانية، بعد قرار رابطة أندية الدوري الإسباني، الذي أعلن عنه منتصف الشهر الجاري، بشأن لعب بعض المباريات في أمريكا الشمالية.

وكانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم قد أعلنت رسميا، الخميس 16 أغسطس/ آب الجاري، قرار لعب بعض مباريات البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.



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وأكد الاتحاد، أنه تم إيرام اتفاق رسمي لمدة 15 عاما على أن تلعب مباريات الليجا في أمريكا الشمالية، بدءا من الموسم الحالي 2018-2019 الذي من المتوقع أن تلعب مباراة واحدة منه فقط في أمريكا.

قال خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، إن الهدف من هذه الاتفاقية نقل ثقافة الليجا إلى الولايات المتجدة الأمريكية وكندا لأجل تسويق البطولة.

وردا على ذلك كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن نتائج الاجتماع الذي جرى أمس الأربعاء، في مدريد بين قادة أندية الدوري الإسباني.

وأبدى قادة الأندية غضبهم من القرارات أحادية الجانب من رابطة الليجا الإسبانية، التي كان من ضمنها لعب مباريات في الولايات المتحدة الأمريكية في الـ15 عاما المقبلة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن الإضراب عن لعب مباريات الدوري، لم يكن مطروحا للتصويت في اجتماع قادة الفرق.

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وأوضحت الصحيفة أن الإضراب، قد يكون متاحا بشكل جديا الشهر المقبل، حيث سيتم عقد اجتماع آخر بين اتحاد اللاعبين ورابطة الليجا، وفي حال لم يؤت ثماره، فإن خيار الإضراب سيكون مطروحا وبقوة.

واتفق 14 من أصل 20 قائدا لأندية الدوري، على الإعراب عن غضبهم من تصرفات رابطة الليجا علنا.

وفي السياق ذاته، رفض سيرجيو بوسكيتس، لاعب نادي برشلونة ونائب رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم في إسبانيا، قرار رابطة الدوري الإسباني.

وقال بوسكيتس، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "نحن متحدون جميعا مع الرئيس دافيد أجانزو لرفض القرار، وأعتقد أن هذا الأفضل لكرة القدم".

ورفض اتحاد لاعبي كرة القدم في إسبانيا قرار رابطة الليجا بلعب مباريات في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال رئيس الاتحاد دافيد أجانزو، إنه لا يستبعد الإضراب في حال لم يتم إلغاء هذا القرار.