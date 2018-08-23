تركي آل الشيخ يكشف دوره في صفقات الدوري السعودي

كشف رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وهيئة الرياضة في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، عن دوره في تعاقدات الأندية المحلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر آل الشيخ، تغريدة عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب فيها، "لم نختر لاعبين للأندية دورنا يقتصر على الدعم".



© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN رد حاسم من تركي آل الشيخ على "مزحة" مدحت شلبي بشأن لاعب الأهلي

وتابع آل الشيخ، "إذا طُلبت منا المساعدة في عملية التعاقد، فمن واجبنا تسهيل كل شيء، رؤساء الأندية هم المسئولون عن الاختيارات".

ودعم آل الشيخ، جميع الأندية المشاركة في الدوري السعودي، بتعاقدات مع اللاعبين الأجانب، حيث أكد في وقت سابق، أن الدعم المادي من قبل الدولة، وليس من حسابه الشخصي.

لم نختر لاعبين للأندية… دورنا يقتصر على الدعم…

وإذا طُلبت منا المساعدة في عملية التعاقد فمن واجبنا تسهيل كل شيء…

رؤوساء أنديتكم هم المسؤولين عن الاختيارات🙏🏻👍🏻 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

وشهد الميركاتو الصيفي في المملكة العربية السعودية، حركة انتقالات غير مسبوقة، بعد السماح للأندية بالتعاقد مع 8 محترفين أجانب.

وكان تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وهيئة الرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أثارت تساؤلات عديدة بشأن حالته الصحية.

وتظهر الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تركي آل الشيخ وهو مستلق على سرير داخل أحد المستشفيات.