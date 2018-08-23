تركي آل الشيخ يكشف دوره في صفقات الدوري السعودي

ونشر آل الشيخ، تغريدة عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب فيها، "لم نختر لاعبين للأندية دورنا يقتصر على الدعم".
ودعم آل الشيخ، جميع الأندية المشاركة في الدوري السعودي، بتعاقدات مع اللاعبين الأجانب، حيث أكد في وقت سابق، أن الدعم المادي من قبل الدولة، وليس من حسابه الشخصي.
لم نختر لاعبين للأندية… دورنا يقتصر على الدعم…— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨
وإذا طُلبت منا المساعدة في عملية التعاقد فمن واجبنا تسهيل كل شيء…
رؤوساء أنديتكم هم المسؤولين عن الاختيارات🙏🏻👍🏻
وتظهر الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تركي آل الشيخ وهو مستلق على سرير داخل أحد المستشفيات.
اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية. pic.twitter.com/o6CKFZ20qg— خالد الشنيف (@k_alshenaif) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)