الكشف عن أسباب جديدة حول رحيل زيدان عن ريال مدريد

مازالت أصداء رحيل المدرب الفرنسي، زيدان الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، عن النادي الملكي، تلقي بظلالها على الميرنجي.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أظهر فيلم وثائقي جديد استياء فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، من مستوى الفريق في الليجا الموسم الماضي تحت قيادة زين الدين زيدان.



© REUTERS / SERGIO PEREZ صحيفة تفجر مفاجأة بشأن مستقبل زيدان

وعبر بيريز عن انزعاجه من نتائج الفريق، رغم فوزه — وقتها — على باريس سان جيرمان، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وظهر رئيس النادي في مشهد بفيلم وثائقي بعنوان "الأحلام الستة"، سيصدر قريبا في المملكة المتحدة، وهو يتحدث مع رئيسة إيبار أمايا جوروستيزا، خلال مباراة الفريقين بالليجا، العام الماضي.

ووفقا للصحيفة، قال بيريز لرئيس إيبار: "بغض النظر عن مباراة باريس سان جيرمان، فإن هذا الموسم مريع حتى الآن".

ومن جانبها أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن رئيس الملكي، كان يخطط للموسم الجديد دون استشارة زين الدين زيدان، الأمر الذي قد يكون أحد أسباب تقديم المدرب الفرنسي لاستقالته بشكل مفاجئ.

وحل ريال مدريد في المركز الثالث بالليجا الموسم الماضي، كما خرج من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على يد ليجانيس، فيما حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

وكان رحل زيدان عن ريال مدريد في 31 مايو/ أيار الماضي، حيث قال —وقتها-، إنه سيترك بطل دوري أبطال لأوروبا لكرة القدم بعد عامين في منصبه.

وتولى زيدان قيادة ريال في وقت صعب عقب إقالة رفائيل بنيتز في يناير/ كانون الثاني 2016، ونجح على الفور في توحيد اللاعبين المنقسمين.

© AFP 2018 / Filippo MONTEFORTE صور... ماذا يفعل زيدان بعيدا عن كرة القدم

وحقق أول ألقابه الأوروبية الثلاثة قبل عامين عندما تغلب ريال على غريمه المحلي اتليتيكو مدريد بركلات الترجيح في النهائي، وفي العام التالي قاد ريال لثنائية دوري الأبطال والدوري الإسباني لأول مرة في 59 عاما.

وأنهى ريال الدوري متفوقا بثلاث نقاط على برشلونة ليحقق لقبه الأول في الدوري منذ 2012 قبل أن يسحق يوفنتوس 4-1 في نهائي دوري الأبطال ليصبح أول فريق يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين بشكلها الجديد.

وفاز زيدان بتسعة ألقاب كبيرة وهو مدرب لريال، وتحقق الانتصار الأخير للفرنسي البالغ من العمر 45 عاما على ليفربول في نهائي دوري الأبطال، لينضم إلى مجموعة من صفوة المدربين تضم بوب بيزلي وكارلو أنشيلوتي فازوا بالكأس الأوروبية ثلاث مرات.