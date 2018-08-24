بيكرمان لن يقود كولومبيا أمام فنزويلا والأرجنتين وديا

طلب الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، من ارتورو رييس، مدرب منتخب الشباب (تحت 20 عاما)، قيادة الفريق الأول في مباراتين وديتين، الشهر المقبل، أمام فنزويلا والأرجنتين، بعد توقف المفاوضات مع خوسيه بيكرمان، المدرب الحالي، بشأن تمديد عقده.