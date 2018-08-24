الاتحاد الفلسطيني يعلق على إيقاف الرجوب بسبب ميسي

علق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الجمعة، على قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بحق رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب، بأن الاتحاد سيتابع هذا القرار في الدوائر المختصة.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للاتحاد حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "يتضح لنا منذ اللحظة الأولى التي تم فيها بدء سلسلة الإجراءات في لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم منذ تاريخ 29 أيار/ مايو 2018، بطلب من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وبعض المجموعات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، بأن هناك نية مبيتة لإصدار حظر على أنشطة كرة القدم بحق رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، الأمر الذي لا يبدو أنه سيتوقف عند هذا القرار الذي نستغربه ونستهجن توقيته".

© AFP 2018 / MICHAEL BUHOLZER لتحريضه ضد ميسي... "فيفا" يتخذ قرارا ضد رئيس الاتحاد الفلسطيني

وأضاف البيان: "نحن نرى في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بان قرار لجنة الانضباط غير متجانس مع "الإساءة المفترضة" إذ يوقع العقوبة القصوى على تهمة لم تثبت ولم يتم عقد جلسة استماع بشأنها، فضلاً عن كونه قد تم الإعلان عنه على موقع "فيفا" قبل إخطار الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رسمياً بساعات".

وتابع البيان: "إن لجنة الانضباط في الفيفا بنت قرارها على ادعاءات من مجموعة إسرائيلية من المستوطنين في الأراضي المحتلة، والذين يطلقون على أنفسهم "الرقيب الإعلامي الفلسطيني" وهذه الادعاءات تتعلق بتصريحات منسوبة للواء جبريل الرجوب عبر وسيلة إعلام لبنانية منذ العام 2013".

وفيما يخص التهديد المفترض لشخص اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال اتحاد كرة القدم الفلسطيني: "نحن نتساءل عن مدى قانونية أن يقوم طرف ثالث هو طرف غير محايد وعلى نزاع لم يتم حله مع الاتحاد الفلسطيني أمام "الفيفا" بالتقدم بشكوى بالنيابة عن ميسي الذي لم يتقدم لا هو ولا الاتحاد الأرجنتيني بذلك، فضلا عن أن القرار ذاته يوضح بأن أعضاء لجنة الانضباط قد أصدروا حكمهم بناء على "قناعاتهم الشخصية فيما يتعلق بتطبيق المادة 97 من قانون الانضباط الخاص بالفيفا، وليس على شهادات من طلبهم الممثل الشخصي للواء جبريل الرجوب في ردّه على تبليغ اللجنة الأولي، الأمر الذي يعترف به القرار الصادر اليوم بالقول بأن "اللجنة تلاحظ انه لم يتم النظر في الأدلة التي طلبها المستشار القانوني للواء جبريل الرجوب".

وأضاف اتحاد كرة القدم الفلسطيني: "نحن نستغرب السرعة التي هرعت فيها "الفيفا" لإدانة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بناء على تقارير إعلامية لجهات غير محايده، أمام بطئها وترددها في ضمان حق أطفال فلسطين في اللعب على أراضيهم وحماية اللعبة من إجراءات الاحتلال".

وأوضح البيان: "نؤكد على احترامنا للقانون والتزامنا بالنظام الأساسي للفيفا وقرارات اللجان ذات العلاقة، إلا أننا نحتفظ بحقنا في متابعة القضية في الدوائر القانونية ذات العلاقة".

وكانت اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد قررت إيقاف اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لمدة عام كامل، مع فرض غرامة مالية، بتهمة التحريض على العنف والكراهية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، "الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب عن منصبه لمدة عام، بسبب تحريضه ضد لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي".

وأضافت الهيئة "كما قررت اللجنة التأديبية فرض غرامة مالية بمقدار 74 ألف شيكل إسرائيلي "٢٠ ألف فرنك سويسري".

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية المحلية بيان رسمي نشرته "الفيفا" على موقعها، بأن "القرار يأتي بعد تصريحات جبريل الرجوب، التي تخالف المادة 53 من لوائح الفيفا، عندما طالب بحرق قمصان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي".

وأضافت وكالة "معا" نقلا "الفيفا" ولهذا يحظر على رئيس الاتحاد الفلسطيني المشاركة في أي مباراة أو منافسة مستقبلية خلال الفترة المحددة (12 شهرًا)، وبالتالي لن يتمكن الرجوب من حضور مباريات كرة القدم أو المسابقات بأي صفة رسمية، أو المشاركة في الأنشطة الإعلامية في الملاعب أو في محيطها".