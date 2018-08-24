الكشف عن النادي الأكثر شعبية في العالم... وحدث استثنائي بسبب صلاح

أظهرت دراسة حديثة، أن نادي ريال مدريد الإسباني هو الفريق الأكثر شعبية في العالم، خلال العام الجاري 2018، بعد حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات في النسخ الخمس الأخيرة.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، فإن ريال مدريد هو الأكثر شعبية في العالم، وفقا لبيانات موقع غوغل، الذي أكد على تصدر الفريق الأبيض عمليات البحث على الشبكة في عام 2018.

‏واحتل ريال صدارة عمليات البحث في 97 دولة متقدما بفارق كبير على قائمة من الفرق الإنجليزية (أرسنال، مانشستر يونايتد وليفربول) وبرشلونة الإسباني.

🌍📲💻 Nuestro equipo lidera las búsquedas en la red hasta en 97 países. 👇 Haz clic para conocer toda la información. https://t.co/UCC9TLb8T1 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) ٢٢ أغسطس ٢٠١٨

‏ويتصدر ريال مدريد عمليات البحث الرقمي في أربع قارات هي (أوروبا، أفريقيا، آسيا وأمريكا)، وعلى صعيد القارة الأوروبية، فقد أظهرت الإحصائيات الفرق الأكثر متابعةً على المستوى الوطني.

وتمكن ريال مدريد من أن يفرض نفسه في العديد من الدول مثل سويسرا، وروسيا، وكرواتيا، وصربيا، ورومانيا وليتوانيا وغيرها.

© REUTERS / JOHN SIBLEY ساديو ماني يتراجع وسط تقارير عن توتر علاقته مع محمد صلاح

‏ويبقى الاهتمام بالفريق الأبيض على أعلى المستويات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وأمريكا الجنوبية (كولومبيا وبيرو وتشيلي وبوليفيا وباراجواي) وفي جميع بلدان شمال أفريقيا تقريباً.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، أثبتت دراسة لمركز "JDSports" الشهير، عن أن ريال مدريد هو الأكثر شعبية في العالم.

وتابعت الصحيفة وفقا للدراسة، فإن نادي ليفربول الإنجليزي، أصبح الأكثر بحثا في مصر خلال الفترة الأخيرة، متفوقا على ريال مدريد وبرشلونة قطبي الكرة الإسبانية، وذلك بفضل تألق محمد صلاح هداف الفريق الموسم الماضي.