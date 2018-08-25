في أقل من شهر... هذا ما فعله رونالدو ليوفنتوس

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، تخطت القيمة السوقية لنادي يوفنتوس الإيطالي عتبة المليار يورو للمرة الأولى منذ إدراجه في البورصة قبل 17 عاما، وذلك بفضل ما تعتبره الصحافة المحلية "تأثير رونالدو"، النجم البرتغالي الذي انضم لصفوفه هذا الصيف.
وبذلك، وصلت القيمة السوقية لنادي السيدة العجوز إلى مليار و31 مليون يورو، وهي الأعلى منذ إدراج النادي في سوق الأسهم عام 2001.
وأوضح الموقع أن ارتفاع هذه القيمة، بلغ أعلى مستوياته هذا الصيف بدءا من يونيو/ حزيران، مع بدء التقارير عن احتمال قدوم كريستيانو رونالدو.
وأشار الموقع، إلى أنها المرة الأولى التي تنهي فيها أسهم يوفنتوس التداولات فوق حاجز يورو واحد للسهم منذ 31 مايو/ أيار 2002، موضحا أن قيمة الأسهم ارتفعت بنسبة 55,15% منذ الأول من يوليو/ تموز.
وبدأت التقارير بشأن احتمال انتقال رونالدو من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس بالتواتر بين أواخر يونيو/ حزيران وأوائل يوليو/ تموز، واكتسبت زخما إضافيا بعد إقصاء منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا، بالخسارة أمام الأوروغواي (صفر-2) في 30 يونيو.
١٠ يوليو ٢٠١٨
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