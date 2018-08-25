في أقل من شهر... هذا ما فعله رونالدو ليوفنتوس

يبدو أن تأثير البرتغالي كريستيانو ونالدو، أسطورة ريال مدريد الإسباني السابق، ولاعب يوفنتوس الإيطالي الجديد، بدأ يظهر على نادي السيدة العجوز على جميع الأصعدة.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، تخطت القيمة السوقية لنادي يوفنتوس الإيطالي عتبة المليار يورو للمرة الأولى منذ إدراجه في البورصة قبل 17 عاما، وذلك بفضل ما تعتبره الصحافة المحلية "تأثير رونالدو"، النجم البرتغالي الذي انضم لصفوفه هذا الصيف.



© REUTERS / KAI PFAFFENBACH بعد رحيل رونالدو... نجم جديد ينضم لثلاثي هجوم ريال مدريد

وبلغ سعر سهم النادي المتوج باللقب المحلي في المواسم السبعة الأخيرة، 1,024 يورو، عند نهاية التداولات في بورصة ميلانو مساء الجمعة.

وبذلك، وصلت القيمة السوقية لنادي السيدة العجوز إلى مليار و31 مليون يورو، وهي الأعلى منذ إدراج النادي في سوق الأسهم عام 2001.

وأوضح الموقع أن ارتفاع هذه القيمة، بلغ أعلى مستوياته هذا الصيف بدءا من يونيو/ حزيران، مع بدء التقارير عن احتمال قدوم كريستيانو رونالدو.

وأشار الموقع، إلى أنها المرة الأولى التي تنهي فيها أسهم يوفنتوس التداولات فوق حاجز يورو واحد للسهم منذ 31 مايو/ أيار 2002، موضحا أن قيمة الأسهم ارتفعت بنسبة 55,15% منذ الأول من يوليو/ تموز.

وبدأت التقارير بشأن احتمال انتقال رونالدو من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس بالتواتر بين أواخر يونيو/ حزيران وأوائل يوليو/ تموز، واكتسبت زخما إضافيا بعد إقصاء منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا، بالخسارة أمام الأوروغواي (صفر-2) في 30 يونيو.



وأعلن ريال مدريد، في بيان له اليوم الثلاثاء ، إن كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، انتقل إلى يوفنتوس بطل إيطالي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو.

وفاز رونالدو بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد مرتين، ولقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، وهي إنجازات أضافها إلى رصيده الذي حققه، في السابق، مع مانشستر يونايتد.