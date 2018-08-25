تفاصيل جديدة حول انتقال نيمار إلى ريال مدريد

كشفت تفاصيل جديدة حول مسألة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى نظيره ريال مدريد الإسباني، وأسباب تفضيل لاعب السامبا البقاء في البي إس جي.

وبحسب موقع صحيفى "سبورت بيلد" الألمانية، لجأ توماس توخيل، مدرب فريق باريس سان جيرمان، إلى حيلة من أجل إقناع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بالبقاء مع النادي الباريسي.



© REUTERS / David Gray نيمار يحسم موقفه من الانضمام إلى ريال مدريد (فيديو)

وأوضح الموقع الألماني، بناء على معلومات منسوبة إلى تقارير صحفية فرنسية، أن توخيل اجتمع مع نيمار، مرتين وذلك قبل انطلاق كأس الأخير في روسيا.

وأضاف، أن توخيل قدم لصاحب الـ 26 عاما مشروعه الكروي مع باريس سان جيرمان، وأكد للنجم البرازيلي أنه جزء أساسي في هذا المشروع.

وتابع نفس المصدر أن، المدرب صاحب الـ 44 عاما أخبر نيمار بإمكانية تأثيره على مباريات الفريق الباريسي بشكل أكبر، مشيرا إلى أن توخيل طلب من نيمار تغيير مكانه من فوق المستطيل الأخضر من الجانب الأيسر إلى وسط ميدان متقدما حتى يكون رقم 10 حقيقي، وأن النجم البرازيلي أعجب بالفكرة كثيرا.

وأكد الموقع أن توخيل يريد تغيير طريقة لعب باريس سان جيرمان، وإعادة تنظيم خطة اللعب بطريقة تخدم بشكل كبير النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

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وأضاف أن توخيل سيغير طريقة لعب الفريق الباريسي، التي لعب بها النادي تحت قيادة مدربه السابق أوناي إيمري 4-3-3، حيث سيلعب بخطة 3-5-2.

وكانت ربطت تقارير صحفية نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 300 مليون دولار.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة سان جيرمان أبدت استعدادها للتفاوض حول رحيل نيمار، لكن بشرط ألا يقل العرض المقدم من أي فريق، عن 200 مليون يورو.

وكان نيمار انضم لباريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من برشلونة، مقابل 222 مليون يورو مقابل كسر الشرط الجزائي في عقده، كأغلى صفقة في التاريخ.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة سان جيرمان، ترى أن اللاعب الوحيد الذي لا يمكن المساس به، هو كيليان مبابي، الذي توج مؤخرا بلقب المونديال مع منتخب فرنسا، واقتنص جائزة أفضل لاعب صاعد في البطولة.

وكان حسم نيمار مسألة انتقاله إلى ريال مدريد نهاية الشهر الماضي، حيث أكد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، أنه لن يرحل عن فريقه الحالي بالرغم من تلك الشائعات التي أشارت إلى اقترابه من الانضمام لصفوف الملكي.

Neymar says he's staying at PSG pic.twitter.com/OyjH5KQJIP — B/R Football (@brfootball) ٢٠ يوليو ٢٠١٨

وأضاف: "أتمنى أن يكون الموسم المقبل ناجحا، ونحقق العديد من الألقاب مع الفريق، أعتقد أن سان جيرمان جيدً جدًا كما أنني سعيد لأني لدينا نجوم أصحاب جودة عالية".