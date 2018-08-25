بالفيديو... هدف محمد صلاح في برايتون يقود ليفربول لصدارة الدورى الإنجليزي

قاد اللاعب المصري محمد صلاح، فريقه الإنجليزي ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي.

وأحرز صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23، من خلال تسديدة مباشرة.

وبذلك أصبح ليفربول في الصدارة برصيد 9 نقاط، أما بريتون فلا يزال في المركز الـ12 برصيد 3 نقاط.