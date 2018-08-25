"لم نلعب بشكل رائع"... جريزمان يقود أتليتيكو لفوزه الأول في الدوري الإسباني

أحرز أنطوان جريزمان هدفا في الشوط الثاني ليقود أتليتيكو مدريد لانتصاره الأول في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بالتفوق 1-صفر على غريمه المحلي رايو فايكانو اليوم السبت

وقبل هدف المهاجم الفرنسي بعد مرور ساعة من اللعب ظهر فريق المدرب دييجو سيميوني بشكل محبط رغم الاستحواذ على الكرة طويلا أمام الفريق الزائر.





© REUTERS / SERGIO PEREZ بالفيديو... هدف جريزمان بعد 39 ثانية يقود أتليتيكو للضغط على برشلونة وتغير ذلك كله في الدقيقة 63 عندما قابل جريزمان ضربة رأس من ستيفان سافيتش من مدى قريب بعد ركلة ركنية وسجل الهدف الوحيد.





وحصل أنخيل كوريا على أفضل فرصة لأتليتيكو في الشوط الأول لكن ألبرتو جارسيا حارس رايو تألق في إبعاد محاولة اللاعب الأرجنتيني





وشهد استاد واندا متروبوليتانو أول تجربة لاستخدام نظام حكم الفيديو المساعد إذ صرخ المهاجم دييجو كوستا مطالبا بلمسة يد في منطقة الجزاء لكن الحكم خوسيه لويس جونزاليس جونزاليس أشار باستمرار اللعب وتأكد من صحة قراره من الإعادة.





وقال جريزمان مهاجم فرنسا "لم نلعب بشكل رائع. لست متأكدا إن كنا نشعر بالإرهاق أو ماذا حدث لكننا سنواصل التطور".





وأضاف اللاعب الفائز بكأس العالم "سوف نحاول الفوز بكل المباريات وسنرى كيف سيكون موقفنا. من الرائع الوجود هنا وأتمنى أن أصل بالفريق إلى أفضل شيء أستطيع فعله".





وسيترقب أتليتيكو للتعرف على موقف الظهير الأيمن خوانفران الذي خرج من المباراة قبل نهاية الشوط الأول بسبب إصابة عضلية.





وأصبح رصيد أتليتيكو، بطل الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية، أربع نقاط من أول جولتين في الدوري الإسباني بينما بقي رايو دون نقاط.