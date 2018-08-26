إهدار رونالدو يتحول إلى تمريرة حاسمة في فوز يوفنتوس… ونابولي ينتفض

وحول رونالدو الكرة بقدمه اليمنى في اتجاه المرمى لكنها اصطدمت بكعب قدمه اليسرى لتتهيأ أمام مانزوكيتش الذي سددها في الشباك.
وكاد رونالدو أن ينهي صيامه عن التسجيل في الدقيقة 71 لكن الحارس الالباني أبعد الكرة فوق العارضة.
وأنقذ فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس، الذي حافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية على حساب ماتيا بيرين الوافد الجديد، فرصتين في الشوط الأول عندما أبعد تسديدة سيناد لوليتش ثم خرج من مرماه ليوقف هجمة ماركو بارولو المرتدة الخطيرة.
وقال ماسيميليانو اليجري مدرب يوفنتوس "كرة القدم الايطالية مختلفة تماما عن الاسبانية. رونالدو يتفهم ذلك وهو يتأقلم بشكل جيد للغاية".
وأضاف المدرب الذي وضع بليز ماتودي وفيدريكو برنارديسكي في التشكيلة الأساسية على حساب باولو ديبالا وخوان كوادرادو "كانت هناك مخاطرة بشعورنا بالنشوة من الحماس الناتج عن ظهور رونالدو الأول على ملعبنا".
وتابع "أملك تشكيلة قوية للغاية وعلينا تقييم كل اللاعبين. كنا بحاجة لهذه الإمكانات في وسط الملعب اليوم. هناك بعض الأوقات التي ستكون فيها الأمور مجنونة وأخرى هادئة. علينا العثور على توازن أفضل".
وصعق ميلانو الجميع باستاد سان باولو عندما سدد جياكومو بونافنتورا كرة مباشرة مذهلة في الشباك ليمنح فريقه التقدم في الدقيقة 15 وضاعف دافيدي كالابريا الفارق بعد تمريرة من سوسو بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.
وقلص جيلينسكي الفارق بعد ذلك بثلاث دقائق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما فقد ميلانو الكرة في منتصف ملعبه وبدت عودة نابولي ممكنة بعد ذلك.
وأدرك اللاعب البولندي التعادل في الدقيقة 67 عندما ذهبت محاولة دفاع ميلانو بإبعاد الكرة بعد ركلة ركنية عند قدمه ليسددها في المرمى وأكمل البديل دريس ميرتنز المهمة قبل عشر دقائق من النهاية إذ حول تمريرة آلان العرضية المنخفضة في المرمى.
وأطلقت جماهير نابولي صيحات ساخرة عندما أطاح مهاجمها السابق هيجوين بتسديدته الوحيدة في المباراة خارج الملعب.
ويملك نابولي وصيف البطل في الموسم الماضي تحت قيادة ماوريتسيو ساري ست نقاط من انتصارين.
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