إهدار رونالدو يتحول إلى تمريرة حاسمة في فوز يوفنتوس… ونابولي ينتفض

هدر كريستيانو رونالدو فرصة أمام المرمى لكن لمسته تحولت إلى تمريرة حاسمة لماريو مانزوكيتش ليفوز يوفنتوس 2-صفر على لاتسيو في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم أمس السبت.

وحصد يوفنتوس الساعي للقبه الثامن على التوالي النقطة السادسة من مباراتين لكن رونالدو ما زال بانتظار هدفه الأول منذ انتقاله قادما من ريال مدريد، بحسب روترز.





© REUTERS / MASSIMO PINCA قبل مباراته الأولى مع يوفنتوس... بيليه يوجه رسالة إلى رونالدو وأحرز بيوتر جيلينسكي هدفين ليحول نابولي تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على ميلانو ويمنح مدربه الجديد كارلو انشيلوتي بداية لا تنسى على أرضه خاصة أنها جاءت على حساب فريق قاده لمدة ثمانية مواسم.





وظهر المهاجم جونزالو هيجوين للمرة الأولى مع ميلانو منذ انتقاله قادما من يوفنتوس على سبيل الإعارة لكنه لم يفعل الكثير.





ووضع ميرالم بيانيتش يوفنتوس في المقدمة في الدقيقة 30 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يضيف الفريق القادم من تورينو الهدف الثاني قبل 15 دقيقة من النهاية.





ولمس توماس ستراكوشا حارس لاتسيو تمريرة جواو كانسيلو العرضية المنخفضة لتصطدم بقدم رونالدو.





وحول رونالدو الكرة بقدمه اليمنى في اتجاه المرمى لكنها اصطدمت بكعب قدمه اليسرى لتتهيأ أمام مانزوكيتش الذي سددها في الشباك.





وكاد رونالدو أن ينهي صيامه عن التسجيل في الدقيقة 71 لكن الحارس الالباني أبعد الكرة فوق العارضة.





وأنقذ فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس، الذي حافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية على حساب ماتيا بيرين الوافد الجديد، فرصتين في الشوط الأول عندما أبعد تسديدة سيناد لوليتش ثم خرج من مرماه ليوقف هجمة ماركو بارولو المرتدة الخطيرة.





وقال ماسيميليانو اليجري مدرب يوفنتوس "كرة القدم الايطالية مختلفة تماما عن الاسبانية. رونالدو يتفهم ذلك وهو يتأقلم بشكل جيد للغاية".





وأضاف المدرب الذي وضع بليز ماتودي وفيدريكو برنارديسكي في التشكيلة الأساسية على حساب باولو ديبالا وخوان كوادرادو "كانت هناك مخاطرة بشعورنا بالنشوة من الحماس الناتج عن ظهور رونالدو الأول على ملعبنا".





وتابع "أملك تشكيلة قوية للغاية وعلينا تقييم كل اللاعبين. كنا بحاجة لهذه الإمكانات في وسط الملعب اليوم. هناك بعض الأوقات التي ستكون فيها الأمور مجنونة وأخرى هادئة. علينا العثور على توازن أفضل".





وصعق ميلانو الجميع باستاد سان باولو عندما سدد جياكومو بونافنتورا كرة مباشرة مذهلة في الشباك ليمنح فريقه التقدم في الدقيقة 15 وضاعف دافيدي كالابريا الفارق بعد تمريرة من سوسو بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.





© REUTERS / MASSIMO PINCA رونالدو يزين قائمة يوفنتوس لمواجهة فيرونا وقلص جيلينسكي الفارق بعد ذلك بثلاث دقائق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما فقد ميلانو الكرة في منتصف ملعبه وبدت عودة نابولي ممكنة بعد ذلك.





وأدرك اللاعب البولندي التعادل في الدقيقة 67 عندما ذهبت محاولة دفاع ميلانو بإبعاد الكرة بعد ركلة ركنية عند قدمه ليسددها في المرمى وأكمل البديل دريس ميرتنز المهمة قبل عشر دقائق من النهاية إذ حول تمريرة آلان العرضية المنخفضة في المرمى.





وأطلقت جماهير نابولي صيحات ساخرة عندما أطاح مهاجمها السابق هيجوين بتسديدته الوحيدة في المباراة خارج الملعب.





ويملك نابولي وصيف البطل في الموسم الماضي تحت قيادة ماوريتسيو ساري ست نقاط من انتصارين.