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16:20 26 أغسطس/ أب 2018
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    مباراة لإيفرتون وليفربول

    كسر في الجمجمة يبعد مدافع إيفرتون أربعة أسابيع

    © AP Photo / Peter Byrne/PA
    رياضة
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    كشف نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، أن مدافعه مايكل كين سيبتعد لمدة أربعة أسابيع عقب تعرض لكسر بسيط في الجمجمة خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق بنتيجة 2-2 أمام بورنموث أمس السبت.

    جاء ذلك عقب تعرض قلب الدفاع كين لإصابة خلال اصطدام بالرأس مع زميله إدريسا جاي، بعد أن قفز الاثنان لإبعاد الكرة قبل نهاية اللقاء، بحسب "رويترز".

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    © REUTERS / ANDREW YATES
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    وتم وضع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما على جهاز تنفس في الملعب قبل أن يتم نقله للمستشفى، وصرح نادي إيفرتون أن كين لم يتعرض لأي مضاعفات أخرى.

    ومن جانبه قال كين لاعب منتخب إنجلترا، لموقع النادي "أنا على ما يرام لكنني أصبت بكسر بسيط في الجمجمة وسيلتئم ذاتيا وهو ما يعني ضرورة ألا أتعرض لأي التحامات بالرأس لمدة ثلاثة الى أربعة أسابيع".

    وتابع "سأعود للعب مع الفريق في أقرب وقت ممكن وحسب استطاعتي، وأريد أن أوجه الشكر وتحية كبيرة للطاقم الطبي لإيفرتون وبورنموث وكافة العاملين في المستشفى على العلاج والرعاية المميزين".

    وأضاف كين "أنا سعيد للغاية لتسجيل أول هدف لي في الدوري الممتاز مع إيفرتون، شعرت بالحزن لعدم حصد الثلاث نقاط لكننا حافظنا على سجلنا الخالي من الهزائم".

    يذكر أن إيفرتون تعادل في مباراتين وفاز في واحدة ضمن ثلاث مباريات وسيستضيف هدرسفيلد تاون في الجولة المقبلة.

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    الكلمات الدلالية:
    إيفرتون, مستشفى, أخبار, علاج, رياضة, كرة القدم
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