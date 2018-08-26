كسر في الجمجمة يبعد مدافع إيفرتون أربعة أسابيع

جاء ذلك عقب تعرض قلب الدفاع كين لإصابة خلال اصطدام بالرأس مع زميله إدريسا جاي، بعد أن قفز الاثنان لإبعاد الكرة قبل نهاية اللقاء، بحسب "رويترز".
ومن جانبه قال كين لاعب منتخب إنجلترا، لموقع النادي "أنا على ما يرام لكنني أصبت بكسر بسيط في الجمجمة وسيلتئم ذاتيا وهو ما يعني ضرورة ألا أتعرض لأي التحامات بالرأس لمدة ثلاثة الى أربعة أسابيع".
وتابع "سأعود للعب مع الفريق في أقرب وقت ممكن وحسب استطاعتي، وأريد أن أوجه الشكر وتحية كبيرة للطاقم الطبي لإيفرتون وبورنموث وكافة العاملين في المستشفى على العلاج والرعاية المميزين".
وأضاف كين "أنا سعيد للغاية لتسجيل أول هدف لي في الدوري الممتاز مع إيفرتون، شعرت بالحزن لعدم حصد الثلاث نقاط لكننا حافظنا على سجلنا الخالي من الهزائم".
يذكر أن إيفرتون تعادل في مباراتين وفاز في واحدة ضمن ثلاث مباريات وسيستضيف هدرسفيلد تاون في الجولة المقبلة.
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