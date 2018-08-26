الإمارات تتصدر منافسات "الجوجيستو" بدورة الألعاب الآسيوية

وحصلت الإمارات على 9 ميداليات متنوعة، منها ميداليتان ذهبيتان، و5 ميداليات فضية وميداليتان برونزيتان، حسب البيان الإماراتية.
وأهدى يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيستو إنجازات المنتخب في "الآسياد" إلى القيادة الإماراتية.
#الإمارات تتصدر منافسات #الجوجيتسو في #آسياد_جاكرتاhttps://t.co/2bd2YK6Zj5#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/hPYGXAPoGZ— البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 26, 2018
منذ أن قررت الشقيقة #الإمارات إدخال رياضة #الجوجيتسو في المدارس لكلا الجنسين أصبحت هذه الرياضة تحصد الميداليات في المنافسات الدولية 🇦🇪
— ريان الجدعاني (@raljidani) August 26, 2018
في الصور مشاركة الإماراتية #وديمة_اليافعي (@uaejjf) في منافسات #دورة_الألعاب_الآسيوية 2018 في #جاكرتا.#الرياضة_النسائية pic.twitter.com/3ycSSgZKFY
والجوجيستو من الألعاب الحديثة التى ظهرت قاريا في الألعاب الشاطئية وانتقلت إلى الصالات المغلقة، وبسبب انتشارها في آسيا تم ضمها إلى "الأسياد".
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