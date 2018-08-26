الإمارات تتصدر منافسات "الجوجيستو" بدورة الألعاب الآسيوية

وحصلت الإمارات على 9 ميداليات متنوعة، منها ميداليتان ذهبيتان، و5 ميداليات فضية وميداليتان برونزيتان، حسب البيان الإماراتية.

وأهدى يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيستو إنجازات المنتخب في "الآسياد" إلى القيادة الإماراتية.

​منذ أن قررت الشقيقة #الإمارات إدخال رياضة #الجوجيتسو في المدارس لكلا الجنسين أصبحت هذه الرياضة تحصد الميداليات في المنافسات الدولية 🇦🇪

والجوجيستو من الألعاب الحديثة التى ظهرت قاريا في الألعاب الشاطئية وانتقلت إلى الصالات المغلقة، وبسبب انتشارها في آسيا تم ضمها إلى "الأسياد".