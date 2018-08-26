أزمة جديدة... محمد صلاح يشتكي على تويتر

شن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، هجوما جديدا على اتحاد الكرة المصري، منذ حل الأزمة التي نشبت بين الطرفين قبل منافسات كأس العالم.

وغرد صلاح عبر "تويتر" اليوم الأحد: "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي… لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".

ونشبت أزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة بسبب "طائرة المنتخب" واستغلال صورة صلاح لصالح شركة اتصالات منافسة لتلك الراعية للاعب، وهي الأزمة التي تم حلها بتدخل من وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز.

الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي… لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟! — Mohamed Salah (@MoSalah) August 26, 2018

وشهدت مشاركة المنتخب المصري في مونديال روسيا، أزمة أكبر بسبب زيارة بعثة المنتخب لرمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، الأمر الذي تسبب في هجوم دولي على صلاح بسبب تصنيف دول أوروبية لقديروف كـ"مجرم حرب".

وأفادت تقارير إبان الازمة، أن محمد صلاح يفكر في "الاعتزال الدولي" بسبب أزماته مع اتحاد الكرة.

يذكر أن محمد صلاح أحرز هدفا مع ليفربول خلال 3 مباريات خاضها الموسم الجاري، كما أنه مرشح لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018.