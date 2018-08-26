لاعب صربي يعادل إنجاز محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

استطاع لاعب صربي محترف بفريق فولهام في الدوري الإنجليزي، أن يعادل رقم الدولي المصري، محمد صلاح نجم ليفربول، بعد إحرازه هدفين في فوز فريقه اليوم على بيرنلي.

وفاز وفولهام برباعية مقابل هدفين على نظيره بيرنلي، في المباراة التي أقمت على ملعب كرافين كوتاج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وأحرز اللاعب الصربي ألكسندر متروفيتش، مهاجم فولهام، هدفين في فوز فريقه اليوم، ليكون ثالث أهدافه خلال الموسم الجاري.

وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية المختصة بالإحصائيات، أن اللاعب الصربي منذ أول ظهور له مع فولهام في فبراير/ شباط من العام الجاري، سجل 15 هدفا.

15 — Since his debut for Fulham in February, no player has scored more league goals in the top four tiers of English football than Aleksandar Mitrovic (15, level with Mo Salah). Fire. pic.twitter.com/alpe3k9NuK — OptaJoe (@OptaJoe) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

وأوضحت الشبكة، أنه بات أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوريات الإنجليزية الأربع، مناصفة مع محمد صلاح، مهاجم ليفربول.

ورفعت الثنائية التي سجلها ميتروفيتش، اليوم، رصيده من الأهداف في البريمييرليج هذا الموسم، إلى 3، بعد أن أحرز الهدف الوحيد الأسبوع الماضي، في الخسارة أمام توتنهام بثلاثية.

وكان قاد اللاعب المصري محمد صلاح، فريقه الإنجليزي ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي، أمس السبت، بعدما أحرز هدف الفوز على برايتون في الدقيقة 23، من خلال تسديدة مباشرة، وبذلك يكون الهدف الثاني له رفقة الريدز الموسم الحالي.

29 — Mohamed Salah has scored 29 goals in 29 appearances for Liverpool at Anfield in all competitions. King. pic.twitter.com/FTrNTRchXZ — OptaJoe (@OptaJoe) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨

ويعد هدف محمد صلاح في برايتون رقم 29 له خلال 29 ظهورا برفقة ليفربول بملعب الأنفيلد.