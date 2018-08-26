نجم برشلونة يكشف عن مهنته المستقبلية

كشف نجم منتخب فرنسا ومدافع نادي برشلونة الإسباني، صامويل أومتيتي، اليوم الأحد، عن المهنة التي يتمنى العمل بها في المستقبل بعد اعتزاله للعب كرة القدم.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، قال المدافع الدولي الفرنسي في تصريحات تلفزيونية لقناة "فوتبول كلب" الفرنسية، "أود أن أصبح مدربا في المستقبل، أعتقد أنها وظيفة يمكنني الاستمتاع بها، بعد نهاية مسيرتي الكروية".



© REUTERS / Brad Penner لاعب صربي يعادل إنجاز محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

وعلى جانب آخر، أشاد مدافع فرنسا بموهبة كل من، البرازيلي نيمار ومواطنه كيليان مبابي ، لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي، كما تحدث عن فترة تواجده في نادي في أولمبيك ليون بشكل إيجابي للغاية.

وأضاف: "حدث كل شيء بسرعة كبيرة، لم أكن أعلم بما أعيشه، لقد عشت تطورا كبيرا جدا على جميع المستويات، جعلوني (ليون) أنمو كلاعب وشخص".

واختتم أومتيتي، بقوله: "في برشلونة والمنتخب الوطني هناك مستوى كبير، وأنا مازلت في طور الطور، وآمل أن أستمر على هذا المنوال".

Nous avons un champion du monde en plateau ce soir, bienvenue dans le #CFC @samumtiti! ⭐️⭐️ pic.twitter.com/x37pj0kI0y — Canal Football Club (@CanalFootClub) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

وفاز برشلونة أمس السبت، بهدف دون رد أحرز عثمان ديمبلي على نظيره بلد الوليد، في المباراة التي أقيمت على زورييلا، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.