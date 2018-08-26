نجم برشلونة يكشف عن مهنته المستقبلية

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، قال المدافع الدولي الفرنسي في تصريحات تلفزيونية لقناة "فوتبول كلب" الفرنسية، "أود أن أصبح مدربا في المستقبل، أعتقد أنها وظيفة يمكنني الاستمتاع بها، بعد نهاية مسيرتي الكروية".
وأضاف: "حدث كل شيء بسرعة كبيرة، لم أكن أعلم بما أعيشه، لقد عشت تطورا كبيرا جدا على جميع المستويات، جعلوني (ليون) أنمو كلاعب وشخص".
واختتم أومتيتي، بقوله: "في برشلونة والمنتخب الوطني هناك مستوى كبير، وأنا مازلت في طور الطور، وآمل أن أستمر على هذا المنوال".
Nous avons un champion du monde en plateau ce soir, bienvenue dans le #CFC @samumtiti! ⭐️⭐️ pic.twitter.com/x37pj0kI0y— Canal Football Club (@CanalFootClub) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨
وفاز برشلونة أمس السبت، بهدف دون رد أحرز عثمان ديمبلي على نظيره بلد الوليد، في المباراة التي أقيمت على زورييلا، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
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