وكيل محمد صلاح يكشف سر تغريدته عن اتحاد الكرة المصري

كشف رامي عباس، وكيل لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن سر تغريدة "مو" الأخيرة.

وقال عباس في تغريدة له على موقع تويتر:"لقد طلبنا ضمانات تتعلق بمحد صلاح وقت وجوده مع المنتخب الوطني، وتأكيدات على أن انتهاك حقوق الصور لن يحدث مرة أخرى، هذا كل شيء".

We asked for guarantees regarding Mohamed’s wellbeing whilst with the national team, and assurances that the image rights violations wouldn’t happen again. That’s all. They have yet to respond. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 26, 2018

وغرد محمد صلاح مساء اليوم الأحد قائلا: "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي… لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".

الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي… لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟! — Mohamed Salah (@MoSalah) August 26, 2018

في الوقت الذي قال فيه مصدر لصحيفة الوطن المصرية إن محمد صلاح يسعى للحصول على تعويض مادى من اتحاد الكرة، نتجية الضرر الذى لحق به مع الرعاة.

ونشبت أزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة بسبب "طائرة المنتخب"، واستغلال صورة صلاح لصالح شركة اتصالات منافسة لتلك الراعية للاعب، وهي الأزمة التي تم حلها بتدخل من وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز.