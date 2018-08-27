محمد صلاح لاتحاد الكرة المصري: لا أريد الدخول في صراعات (فيديو)

رد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على اتحاد الكرة في بلاده، اليوم الاثنين، بعد أزمة التصريحات من قبل الطرفين التي نشبت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد صلاح في فيديو بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه لا يريد "الدخول في صراعات".

وقال صلاح إنه نشر هذا الفيديو للرد على ما حدث خلال اليومين الماضيين وتوضيح الأمور للناس، وإنه يريد عرض وجهة نظره للرد على وجهة النظر الأخرى، في إشارة إلى بيان الاتحاد المصري.

وأضاف الدولي المصري، أن "أسهل طريقة للتضليل هي تشويه المشكلة وتبسيطها وجعلها تبدو كأنها مشكلة شخصية".

وأضاف: "إن ما أطلبه هو من أجل جميع اللاعبين ومن أجل راحتهم، مشيرا إلى أن ذلك نتيجة لما يشاهده ويتعامل معه خارج مصر ليكون في مصلحة جميع اللاعبين المصريين".

وأوضح صلاح أن مطالبته بوجود أمن للمنتخب ضرورية لحفظ النظام، مشيرا إلى مواجهته صعوبات خلال المعسكر الأخير للمنتخب منها صعوبة التحرك داخل الفندق بسبب الإقبال الجماهيري، واضطراره للنوم في الساعة السادسة صباحا.

ورفض صلاح التشكيك في وطنيته، مؤكدا على حبه الكبير لمصر، قائلا، إنه لا يطلب تمييزا في المعاملة عن بقية اللاعبين، وإن الأمن يجب أن يكون متوفرا لجميع لاعبي المنتخب، مشيرا إلى أنه أرسل العديد من الخطابات إلى اتحاد الكرة دون رد.

وحول انتقاد اتحاد الكرة لأسلوب خطابات رامي عباس، محامي ووكيل أعمال محمد صلاح، قال اللاعب: "من الأفضل حل المشكلة، مضيفا أنه لا يرى شيئا سيئا في خطابات رامي عباس، وتابع بالقول إن، "جميع الخطابات التي أرسلها تسربت لوسائل الإعلام رغم أنه أمر "غير قانوني"، وأكد صلاح أن كل ما يطلبه هو من أجل المنتخب بالكامل وليس له شخصيا".





يذكر أن محمد صلاح نشر، مساء الأحد، تغريدة هاجم فيها الاتحاد المصري لكرة القدم قال فيها: "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة… لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما… ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي…. لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".

الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي… لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟! — Mohamed Salah (@MoSalah) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

ونشبت أزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة بسبب "طائرة المنتخب" واستغلال صورة صلاح لصالح شركة اتصالات منافسة لتلك الراعية للاعب، وهي الأزمة التي تم حلها بتدخل من وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز.

وأفادت تقارير إبان الأزمة، أن محمد صلاح يفكر في "الاعتزال الدولي" بسبب أزماته مع اتحاد الكرة.

كما نشر وكيل أعمال محمد صلاح، رامي عباس، تغريدات وضح فيها سر غضب اللاعب من الاتحاد المصري، قائلا: "لقد طلبنا ضمانات تتعلق بمحمد صلاح وقت وجوده مع المنتخب الوطني، وتأكيدات على أن انتهاك حقوق الصور لن يحدث مرة أخرى، هذا كل شيء".

We asked for guarantees regarding Mohamed’s wellbeing whilst with the national team, and assurances that the image rights violations wouldn’t happen again. That’s all. They have yet to respond. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

ونشر الاتحاد المصري بيانا رسميا، قال فيه: "اتحاد الكرة لم يتلق أي اتصالات أو رسائل أو مخاطبات مباشرة من أي من لاعبي المنتخب الوطني الأول، وبالأخص من جانب النجم محمد صلاح كما تردد، وكل ما تلقاه الاتحاد من مخاطبات رسمية من جانب الوكيل الكولومبي للاعب".



وأعلن الاتحاد أنه سيعقد اجتماعا عاجلا، اليوم الاثنين، يعقبه مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الاجتماع.

