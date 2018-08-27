عارضة أزياء تدخن "الشيشة" برفقة أغويرو وتورطه مع غوارديولا (فيديو وصور)

تدوالت الصحف الإنجليزية، صباح اليوم الاثنين، صورا للمهاجم الأرجنتيني، سيرخيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وهو يدخن "الشيشة" برفقة فتاة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الاثنين، التي نشرت صورا للأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي يدخن فيها الشيشة "النرجيلة" برفقة عارضة الأزياء لولا ماجنين، التي نشرت "فيديو" على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وتابعت الصحيفة أن المهاجم البالغ من العمر "30 عاما" من الممكن أن يتعرض لعقوبة من قبل مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، لاسيما أن المدرب الإسباني يضع قوانين صارمة للاعبين للمحافظة على لياقتهم البدنية.

🔵 Manchester City reportedly won't punish Sergio #Aguero after a video of him smoking Shisha appeared on Social Media. 😤#MCFC pic.twitter.com/l7wNt6Pd5o — Online Sports Blog (@osportsblog) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨

ولا يعد أغويرو أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يتم القبض عليه بعد تدخين "الشيشة"، حيث سبق وتم تصوير رحيم ستيرلينغ لاعب السيتي أيضا، وجوردون إيبي اللاعب السابق في ليفربول، بجانب الإنجليزي ويلشير لاعب ويست هام.



وشارك أغويرو في المباراة السابقة لمانشستر سيتي والتي تعادل فيها 1-1 مع وولفرهامبتون يوم السبت، كما شارك في تدريبات الفريق مع زملائه يوم الأحد، ودعا أحد المصابين بالسرطان والبالغ من العمر 10 سنوات إلى زيارة منزله، وقدم له حذاء رياضيا موقعا من قبله.