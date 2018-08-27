بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي (3-0)

تلقى مانشستر يونايتد خسارة ثقيلة أمام ضيفه توتنهام هوتسبير في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف دون رد.

أحرز ثلاثية الضيوف هاري كين ولوكاس مورا (هدفين) في الدقائق 50 و52 و84.

بهذه النتيجة قفز توتنهام للمركز الثاني برصيد 9 نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن ليفربول المتصدر، بينما يقبع مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.