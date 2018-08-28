رائعة رونالدو تفوز بجائزة "أفضل هدف" في دوري الأبطال (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فوز كريستيانو رونالدو بجائزة هدف الموسم عن هدفه ضد يوفنتوس ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وتصدر الهدف الاستفتاء بنحو200 ألف صوت، من أصل 346915 صوتا.

واحتل دميتري باييه لاعب مارسيليا المركز الثاني بهدفه ضد ريد بول لايبزغ في الدوري الأوروبي.

💥⚽️ You came, you saw, you voted. 🗳️



Here are the 🔝3⃣ in the result of the vote for UEFA Goal of the Season 17/18… pic.twitter.com/JnyWUAkLGs — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2018

وجاءت إيفا نافارو لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات تحت 17 عاما في المركز الثالث عن هدفها في نهائي اليورو ضد ألمانيا في شهر مايو/أيار الماضي.

وجاءت الأصوات كالتالي، حيث حصد رونالدو 197496 صوتا، فيما حصد باييه 35558 صوتا، أما نافارو فحصدت 23315 صوتا.

يذكر أن رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي، ينافس لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد ومحمد صلاح لاعب ليفربول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا.