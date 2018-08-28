أرسنال يقترب من عقد صفقة تاريخية

ذكرت وسائل إعلام إنجليزية صادرة، صباح اليوم الثلاثاء، أن نادي أرسنال يقترب من زيادة أرباحه المالية، عن طريق إبرام ثالث أكبر صفقة قمصان في تاريخ كرة القدم.

وذكرت صحيفة "ميرور" تقارير تفيد بأن أرسنال سيتفق مع شركة "أديداس" الألمانية، لتزويده بالقمصان مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، ولا يتفوق على هذه الصفقة سوى اتفاق مانشستر يونايتد مع "أديداس"، وبرشلونة مع "نايكي".



© REUTERS / Michael Dalder رسميا... أرسنال يعلن خليفة آرسين فينغر

وكان المهاجم الأسترالي السابق إيان رايت قال، في وقت سابق، عن الصفقة: "لذلك أصبحت أديداس سعيدة بالعودة مرة أخرى إلينا، ولا سيما بعد رؤية ما قام به بوما".

ويرتدي آرسنال حاليا قمصان شركة "بوما"، لكن الاتفاق بين الطرفين ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وسيتضمن الاتفاق الجديد حصول النادي على 60 مليون جنيه إسترليني سنويا، خلال الأعوام الخمس المقبلة، الأمر الذي سيعزّز قدرة النادي اللندني المالية.

وهذه أول مرة يتعامل فيها أرسنال مع أديداس لتزويد الفريق بالقمصان منذ العام 1994، علما بأن أزياء "بوما" لم تلق رواجا لدى الجمهور في الآونة الأخيرة، ما دعا نجم الفريق السابق إيان رايت للتعامل مع أديداس بدلا منها.