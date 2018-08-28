بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وكمبالا سيتي في دوري أبطال أفريقيا (4-3)

فاز النادي الأهلي المصري على فريق كامبالا سيتي الأوغندي، مساء الثلاثاء، بنتيجة (4-3) في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

جائت أهداف النادي الأهلي عن طريق لاعبه وليد أزارو في الدقيقة 24 و62 وكوليبالي في الدقيقة 51 وصلاح محسن في الدقيقة 70.

أما أهداف الضيوف فجائت في الدقائق 40 و54 و82 من عمر المباراة عن طريق جاكسون نوندا وبيتر ماجامبو وألان أوكيلو.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة ليقتنص الصدارة بفارق نقطتين عن الترجي الذي تعادل بدون أهداف مع تاونشيب ليتأهل كوصيف إلى ربع النهائي.

وبذلك سيواجه الأهلي في ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، فريقا من بين الثلاثي الذي احتل وصافة المجموعات الأخرى (وفاق سطيف، حوريا كوناكري، بريميرو دي أوجوستو)، على أن تجرى القرعة يوم الاثنين المقبل، وتقام مباريات ربع النهائي يوم 14 سبتمبر/أيلول المقبل والإياب يوم 21 من نفس الشهر.