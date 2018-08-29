"البطاقة الحمراء"... بوجه من سيشهرها ترامب

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، في البيت الأبيض.

عقد الرئيسان اجتماعا في البيت الأبيض، قدم فيها إنفانتينو هدية للرئيس الأمريكي.

الهدية كانت عبارة عن بطاقتين "حمراء وصفراء"، يستخدمهما الحكم الرئيسي في مباريات كرة القدم، لتحذير اللاعبين أو طردهم.

وشرح إنفانتينو كيفية استخدام البطاقين، قائلا: "البطاقة الصفراء لتحذير اللاعب، والحمراء لطرده".

WATCH: President Trump jokingly gives the press a red card after receiving soccer penalty cards as a gift during a FIFA meeting in the Oval Office. pic.twitter.com/ildNB6qCp7 — NBC News (@NBCNews) ٢٨ أغسطس ٢٠١٨

وقال إنفانتينو ممازحا الرئيس الأمريكي، بأن هذه الهدية يمكنك استخدامها في اللقاءات الصحفية، واستخدامها كوسيلة للتواصل مع الصحفيين.

الأمر الذي أعجب الرئيس الأمريكي، قائلا: "جيد جدا. أنا أحب ذلك"، معبرا عن تقديره للهدية.

وكان ترامب قد انتقد في أكثر من مرة الأخبار الصحفية الكاذبة والملفقة، مدعيا بأن الكثير من الصحفيين بنشر "الأخبار المزيفة".